El llamado que hizo Melania Trump en medio del caos de Minnesota debido muertes a manos del ICE

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, hizo este martes, 27 de enero, un llamado público a la unidad nacional en medio de la creciente tensión en Minneapolis, en Minnesota (EEUU), donde continúan las protestas tras el tiroteo fatal del enfermero Alex Pretti a manos de un agente federal durante un operativo de inmigración.

En una entrevista televisada, Melania Trump instó a los manifestantes a mantener la calma y expresarse sin recurrir a la violencia, en un momento en que la indignación por el caso se ha extendido por todo el país.

Durante su intervención en el programa “Fox & Friends”, la primera dama subrayó la necesidad de evitar nuevos enfrentamientos.

Aseguró que el presidente ha sostenido conversaciones “excelentes” con las autoridades locales para coordinar esfuerzos y garantizar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.

“Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, dijo Trump. “Sé que mi esposo, el presidente, tuvo ayer una excelente conversación con el gobernador y el alcalde, y que están trabajando juntos para que todo transcurra de manera pacífica y sin disturbios”, sostuvo.

MUERTES EN MINNESOTA

Las declaraciones de Melania Trump se producen en un contexto de fuerte presión sobre la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el video del tiroteo contra Alex Pretti —un enfermero de cuidados intensivos que participaba en una protesta— se volviera viral.

La muerte del joven, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), sumada al reciente caso de Renee Nicole Good, también baleada a corta distancia por funcionarios de inmigración, ha intensificado las críticas desde sectores demócratas, republicanos y de organizaciones civiles, que cuestionan la actuación de las fuerzas del orden en Minnesota.

Sin embargo, en Minneapolis, el alcalde Jacob Frey anunció que algunos agentes federales comenzarán a abandonar la ciudad, aunque no precisó cuántos ni cuándo.

Frey aseguró que continuará presionando para que el resto de los involucrados en la operación se retiren, y confirmó que conversó con el presidente Trump, quien —según dijo— coincidió en que la situación actual “no puede continuar”.

Mientras tanto, la Casa Blanca intenta contener el impacto político de la crisis, que ha provocado reacciones de figuras como Bill Clinton y Barack Obama.

EN DEFENSA DE LOS AGENTES

En paralelo, la administración Trump ha defendido la actuación de los agentes, alegando que los disparos contra Pretti fueron realizados “defensivamente” porque supuestamente portaba un arma.

Sin embargo, en un giro reciente, el presidente anunció el envío de su principal funcionario de control fronterizo, Tom Homan, para supervisar la situación en Minneapolis, mientras persisten reportes sobre la posible salida del comandante Gregory Bovino, negada por el Departamento de Seguridad Nacional.

La ciudad, de momento, sigue siendo escenario de protestas que no muestran señales de disminuir.