EEUU

El insospechado reconocimiento que entregará Trump a militar de élite que capturó a Maduro

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El anuncio ocurrió tras la visita del mandatario a la base militar de Fort Bragg / Cortesía: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 13 de febrero, que otorgará la ‘Medalla de Honor del Congreso’ a un miembro de las fuerzas especiales que participó en la operación que sirvió para capturar a Nicolás Maduro.  

El anuncio se produjo tras su visita a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte. En el sitio, Trump se reunió con los soldados que ejecutaron la incursión en territorio venezolano el mes pasado, la cual fue denominada ‘Resolución Absoluta’. 

Leer Más

La comunidad de Miami Beach (EEUU) continúa conmocionada tras el accidente náutico ocurrido el pasado 28 de julio en la Bahía de Biscayne, donde una barcaza colisionó con un velero que transportaba a cinco niñas y una instructora de 19 años.  
Miami: Murió tercera niña involucrada en trágico accidente donde también falleció nieta de productora de Floricienta y Rebelde Way
¡Mano tengo fe! Así fue el banderazo que hicieron los venezolanos en Uruguay en apoyo a la Vinotinto
La foto que desató la polémica con Alex Tienda y su respuesta a quienes lo llaman «tarifado»

LEA TAMBIÉN: TRUMP FELICITÓ EN PERSONA A MILITARES QUE CAPTURARON A MADURO: «NINGÚN OTRO PAÍS TIENE GUERREROS TAN EXTRAORDINARIOS«

«Vamos a entregar a una persona en particular la Medalla de Honor del Congreso por lo que acaba de suceder en Venezuela. He conocido a mucha gente ahora mismo. Hemos estado allí durante bastante tiempo y fue hermoso», afirmó el presidente. 

La Medalla de Honor del Congreso es el máximo reconocimiento militar otorgado por Estados Unidos, específicamente, a miembros de sus fuerzas armadas.  

Se concede exclusivamente a quienes demuestran un valor extraordinario y heroísmo en combate, más allá del deber.  

Durante su visita a la base militar, el jefe de Estado estadounidense aprovechó la ocasión para elogiar en persona a las unidades de élite involucradas en la operación. Además, dijo que están conformadas por “grandes guerreros” y “grandes patriotas”.  

Subrayó que su administración respalda plenamente a las fuerzas especiales. También aseguró que acciones como las ejecutadas en Caracas han contribuido a que Estados Unidos “vuelva a ser respetado” en el ámbito internacional.

«Ningún otro país tiene guerreros tan extraordinarios como los nuestros. El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron con éxito al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo llevaron de regreso para enfrentar la justicia estadounidense», resaltó.   

«Con su ayuda, Estados Unidos está ganando de nuevo. EEUU vuelve a ser respetado. Y, quizás lo más importante, somos temidos por los enemigos de todo el mundo», agregó Trump, quien dijo que en el futuro se darán más detalles específicos de la operación en Venezuela.   

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Autoridades sanitarias suspendieron la venta de zanahorias por brote de E. coli en EEUU, que ya dejó un muerto y al menos 15 hospitalizaciones.  
¿La zanahoria ayuda a mejorar la vista? Esta es la verdad detrás del ‘mito’
Tendencias
Un incendio de gran magnitud se desató este viernes, 13 de febrero, en la refinería Ñico López de La Habana, una de las instalaciones energéticas más sensibles de Cuba, generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la capital.  
VIDEO VIRAL: Cuba en incertidumbre ante enorme incendio en una refinería, en medio de tensión con Estados Unidos
Mundo
Venden su sangre para sobrevivir: el controversial negocio ‘millonario’ que crece en Estados Unidos
EEUU