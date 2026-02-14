El insospechado reconocimiento que entregará Trump a militar de élite que capturó a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 13 de febrero, que otorgará la ‘Medalla de Honor del Congreso’ a un miembro de las fuerzas especiales que participó en la operación que sirvió para capturar a Nicolás Maduro.

El anuncio se produjo tras su visita a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte. En el sitio, Trump se reunió con los soldados que ejecutaron la incursión en territorio venezolano el mes pasado, la cual fue denominada ‘Resolución Absoluta’.

«Vamos a entregar a una persona en particular la Medalla de Honor del Congreso por lo que acaba de suceder en Venezuela. He conocido a mucha gente ahora mismo. Hemos estado allí durante bastante tiempo y fue hermoso», afirmó el presidente.

La Medalla de Honor del Congreso es el máximo reconocimiento militar otorgado por Estados Unidos, específicamente, a miembros de sus fuerzas armadas.

Se concede exclusivamente a quienes demuestran un valor extraordinario y heroísmo en combate, más allá del deber.

Durante su visita a la base militar, el jefe de Estado estadounidense aprovechó la ocasión para elogiar en persona a las unidades de élite involucradas en la operación. Además, dijo que están conformadas por “grandes guerreros” y “grandes patriotas”.

#AHORA | Trump le dará la ‘Medalla de Honor’ (la máxima condecoración entregada en las Fuerzas Armadas de EEUU) a uno de los hombres involucrados en la captura de Maduro.pic.twitter.com/PRnpJ8J8kZ — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 13, 2026

Subrayó que su administración respalda plenamente a las fuerzas especiales. También aseguró que acciones como las ejecutadas en Caracas han contribuido a que Estados Unidos “vuelva a ser respetado” en el ámbito internacional.

«Ningún otro país tiene guerreros tan extraordinarios como los nuestros. El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron con éxito al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo llevaron de regreso para enfrentar la justicia estadounidense», resaltó.

«Con su ayuda, Estados Unidos está ganando de nuevo. EEUU vuelve a ser respetado. Y, quizás lo más importante, somos temidos por los enemigos de todo el mundo», agregó Trump, quien dijo que en el futuro se darán más detalles específicos de la operación en Venezuela.