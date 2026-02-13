Trump felicitó en persona a militares que capturaron a Maduro: «Ningún otro país tiene guerreros tan extraordinarios»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar este viernes, 13 febrero, el papel de las Fuerzas Delta en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, al afirmar que “ningún otro país tiene guerreros tan extraordinarios” como los estadounidenses.

Durante unas breves declaraciones ante los miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación Resolución Absoluta, en Carolina del Norte, Trump elogió la operación militar ejecutada, en la que unidades de élite detuvieron a Maduro y lo trasladaron a territorio estadounidense, donde enfrenta un juicio por narcoterrorismo y conspiración.

Detalló que solo tres soldados resultaron heridos levemente en sus piernas, pero que rápidamente fueron sacados de Caracas tras completar la operación con éxito.

«Ningún otro país tiene guerreros tan extraordinarios como los nuestros. El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron con éxito al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo llevaron de regreso para enfrentar la justicia estadounidense», resaltó.

«Con su ayuda, Estados Unidos está ganando de nuevo, Estados Unidos vuelve a ser respetado y, quizás lo más importante, somos temidos por los enemigos de todo el mundo», agregó Trump, quien dijo que luego se darán más detalles de la operación.

El presidente también recordó que el año pasado ordenó la llamada Operación Martillo de Medianoche, una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes que, según dijo, destruyeron por completo la capacidad atómica de Teherán.

“Su Comandante en Jefe los apoya totalmente. Seguiremos haciendo de nuestro país un país más grande, mejor y más fuerte que nunca”, expresó.

VISITARÁ VENEZUELA

Horas antes, el presidente confirmó que planea realizar una visita oficial a Venezuela, aunque aclaró que la fecha aún no está definida.

“Voy a hacer una visita a Venezuela”, dijo ante los periodistas, sin ofrecer mayores detalles.

El anuncio ocurre en un momento en que Washington supervisa de cerca la transición política en Caracas, liderada por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y actual autoridad interina reconocida por Estados Unidos tras el arresto de Maduro.