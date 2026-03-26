El insólito utensilio en contra de Trump que crearon los chinos, a propósito de la guerra comercial

Los consumidores chinos están tomando una particular revancha contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, –a causa de la guerra comercial que empezó contra el gigante asiático– por medio de un cepillo para lavar pocetas o retretes con el rostro del mandatario republicano.

Como era de esperarse, el cepillo con la cara de Trump, que mezcla sátira política y creatividad comercial, se ha convertido en un inesperado «símbolo» de protesta cotidiana.

El producto, que cuesta alrededor de 20 yuanes —unos tres dólares—, se ha vuelto especialmente popular en Taobao, la plataforma de comercio electrónico más grande de China.

Existen varios diseños, pero uno de los más llamativos muestra a la figura con traje azul marino, camisa blanca y corbata roja en el mango, mientras que el «cabello» anaranjado del personaje sirve como cerdas para limpiar el inodoro.

El cepillo, de 37 centímetros, incluye un soporte naranja en el que se hunde la cabeza de la figura, reforzando el tono satírico del artículo.

La viralidad del cepillo no es casual. Taobao ha impulsado su visibilidad al sugerir activamente la búsqueda de «cepillos de inodoro» en su barra de recomendaciones, después de que el término se convirtiera en tendencia.

Este fenómeno comercial está directamente vinculado al clima de confrontación entre Beijing y Washington, que ha alimentado un sentimiento nacionalista dentro de China y motivado a los consumidores a expresar su rechazo de formas creativas.

RESISTENCIA A PRESIÓN DE EEUU

Medios chinos han acompañado esta ola de productos satíricos con propaganda inspirada en el estilo comunista clásico, utilizando citas de Mao Zedong para reforzar la narrativa de resistencia frente a la presión estadounidense.

Uno de los carteles más difundidos afirma que «todas las guerras comerciales son tigres de papel», mostrando a soldados del Ejército Popular de Liberación pisando un montón de cráneos, una referencia directa a la frase de Mao sobre el «imperialismo estadounidense».

¿Quién necesita un cepillo de baño común cuando puedes tener uno con la cara de Donald Trump? 😂🇺🇸 ¡Un artículo paródico que no te dejará indiferente! #HumorPolítico #TrumpBrush 🧼✨ pic.twitter.com/qOC21WKygZ — 6wnews (@6w_news) March 20, 2026



Mientras tanto, la escalada arancelaria continúa. Desde 2018, Estados Unidos ha incrementado los impuestos a productos chinos, y recientemente elevó algunos al 25 por ciento, una medida que economistas consideran perjudicial para los consumidores estadounidenses.

Sin embargo, otros analistas interpretan estos movimientos como parte de una estrategia negociadora previa a la reunión prevista entre el presidente estadounidense y Xi Jinping.