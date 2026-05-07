El insólito caso de Michaela, la modelo de OnlyFans que mató a un cliente durante sesión fetichista

El caso de Michaela Rylaarsdam, modelo de OnlyFans de 32 años, volvió a estremecer a California (EEUU) este jueves, 7 de mayo, tras conocerse que aceptó un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de homicidio involuntario de un cliente durante una sesión fetichista.

De acuerdo con lo detallado por People y otros medios estadounidenses, la decisión, confirmada por la Fiscalía del Condado de San Diego, implica una sentencia estipulada de cuatro años de prisión para Rylaarsdam.

Según expusieron los fiscales en la audiencia preliminar, Dale, un hombre de 56 años, fue encontrado inconsciente luego de pagar más de 11.000 dólares para participar en prácticas fetichistas extremas en abril de 2023.

El encuentro incluía envolverlo en papel film «como una momia», pegarle botas de mujer en los pies y sellarle los ojos con adhesivo.

Sin embargo, cuando la policía llegó al lugar, halló a la víctima con una bolsa plástica en la cabeza, cinta adhesiva en la boca y el rostro, y cuerpo completamente envuelto en plástico.

Es por ello, que dos años después, la policía arrestó a Rylaarsdam, una madre con tres hijos y cuya cuenta en OnlyFans administraba junto a su esposo, Brandon.

¿POR QUÉ EL JUEGO SEXUAL RESULTÓ FATAL?

El médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia, y la forma, homicidio, tras concluir que la bolsa permaneció ajustada alrededor de la cabeza de Dale durante al menos ocho minutos.

El detective Chris Zack, encargado de la investigación, declaró que aunque la víctima había pedido prácticas extremas como pegarle los ojos con pegamento Gorilla Glue, nunca solicitó que se le colocara una bolsa en la cabeza.

Además, en el teléfono de Rylaarsdam se encontraron videos e imágenes del encuentro, algunos enviados incluso a su esposo.

Asimismo, durante la audiencia, un compañero de habitación de la víctima testificó que escuchó a Dale pedirle a Rylaarsdam que se detuviera, e incluso ofrecerle más dinero para que lo hiciera.

La defensa, por su parte, argumentó que la modelo llamó al 911, intentó reanimarlo y permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades, insistiendo en que no actuó con intención de causar daño y menos para matar al cliente.

Pese a ese argumento, la sentencia definitiva de Rylaarsdam está programada para el 8 de junio, en un caso que ha generado conmoción en gran parte del país.