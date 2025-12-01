EEUU

El inesperado final para hombre que se metió a una casa y decidió abrir los regalos de Navidad

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Un insólito episodio que se registró en Maine (EEUU) generó sorpresa, cuando un hombre irrumpió en una casa por la ventana del baño, abrió los regalos de Navidad y terminó dormido en el sofá, hasta ser arrestado por la policía. 
De acuerdo con FOX 10 y otros medios locales, el pasado 23 de noviembre, la tranquilidad de Bangor se vio alterada cuando el hombre identificado como José Harvey, de 50 años y residente de Milford, decidió ingresar sin autorización en la propiedad.  

Una vez dentro, comenzó a desenvolver los regalos de Navidad que el inquilino había preparado para las festividades, y finalmente se acomodó en el sofá, donde se quedó profundamente dormido.  

El propietario del apartamento, cuya identidad no fue revelada, despertó y encontró al intruso durmiendo plácidamente en su sala. Al intentar que se marchara, Harvey se negó rotundamente. Esta situación obligó al residente a llamar a la policía alrededor de las 8:40 de la mañana.  

Lo que se detalló, es que los agentes llegaron al lugar en poco tiempo y comprobaron que el sospechoso no tenía una explicación lógica para su presencia en la vivienda, procediendo a su arresto bajo cargos de allanamiento de morada agravado.  

¿QUÉ SE SABE DEL HOMBRE?  

Tras ser arrestado, Harvey fue ingresado en la cárcel del condado de Penobscot. Sin embargo, según los registros penitenciarios revisados por People, para este domingo, 30 de noviembre, el hombre ya no permanecía bajo custodia.  

La policía de Bangor señaló que Harvey era un individuo conocido por antecedentes de interacción con las autoridades, aunque en este episodio no se registraron daños materiales ni actos de violencia física. 

Los registros judiciales confirmaron que Harvey ya no se encuentra en custodia de las autoridades / Archivo

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA 

Asimismo, la Policía de Bangor no dejó pasar la atención generada por el insólito caso y la utilizó como oportunidad para reforzar mensajes de prevención.  

A través de sus redes sociales, la institución compartió un comunicado en Facebook. En el mismo, se instó a los vecinos a verificar con frecuencia el estado de las cerraduras de puertas y ventanas. Recordaron, que pequeños descuidos, pueden facilitar situaciones de riesgo. 

“Hacer una revisión rutinaria de las cerraduras es una medida prudente en estos tiempos. Sabemos que no deberíamos tener que hacerlo, pero nos entristece que sea necesario”, se señaló en tono irónico.  

“Sorpresas como esta no ponen a nadie de buen humor en estas fechas. Pero hasta el Grinch supo que la chimenea siempre es una opción”, agregaron en el comunicado.  

