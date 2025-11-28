Horror en Miami-Dade: Atacó a su hermano con un machete durante pelea por unas llaves

Un hombre fue arrestado en Miami-Dade, en Florida (EEUU), tras ser acusado de atacar a su hermano con un machete durante una disputa por unas llaves.

El caso de los hermanos y la pelea por las llaves, ocurrido en 2024, volvió a la luz tras la captura del sospechoso más de un año después, de acuerdo con la información obtenida por NBC Miami.

Lo que se detalló, es que el incidente se registró el 12 de mayo de 2024 en una vivienda ubicada en Biscayne Gardens, al noroeste de Miami-Dade.

Según el informe policial, Jeremiah Joseph Lissade, de 30 años, envió un mensaje de texto a su hermano pidiéndole que acudiera a la casa para recoger sus pertenencias y encontrarse con él en la puerta principal.

Cuando la víctima llegó, se encontró con Lissade sosteniendo un machete, lo que rápidamente generó tensión.

De acuerdo con los detectives, la discusión escaló cuando Lissade empujó a su hermano, provocando que dejara caer los objetos que llevaba en las manos.

En ese momento, el sospechoso presuntamente usó el machete contra la víctima, lo que derivó en un forcejeo. Aunque el ataque no terminó en heridas fatales, la agresión fue lo suficientemente grave como para que las autoridades iniciaran una investigación inmediata.

PRÓFUGO POR MÁS DE UN AÑO

Tras el hecho, Lissade no fue detenido de inmediato. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que el sospechoso permaneció prófugo durante más de un año, hasta que finalmente fue arrestado en Doral este miércoles, 26 de noviembre.

Según versiones, admitió haber discutido con su hermano por unas llaves, «pero negó cualquier acusación de haber usado fuerza física contra él».

De momento, no se ha precisado la razón por la cual el arresto tardó tanto.

¿QUÉ DIJO EL JUEZ?

Lo que se indicó, es que Lissade enfrenta cargos por agresión agravada con arma letal, violencia doméstica y resistencia a la autoridad sin violencia, aunque la jueza Mindy Glazer desestimó la acusación de intento de homicidio por falta de causa probable.

El estado también vio rechazada su solicitud de prisión preventiva, y se fijó una fianza de $7.500. El informe de arresto señala que Lissade trabaja en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Hasta la tarde de este viernes, se encontraba detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.