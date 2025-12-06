El impresionante video de francotirador de la Guardia Costera que desde un helicóptero inutilizó un bote que transportaba sustancias ilícitas

Un francotirador de la Guardia Costera de EEUU protagonizó un impresionante momento en el océano Pacífico Oriental, al neutralizar desde un helicóptero el motor de una lancha rápida usada para transportar estupefacientes, hecho que quedó registrado en video.

El metraje, captado en exclusiva por Fox News, muestra a las fuerzas de la Guardia Costera, incluido el tirador del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros (Hitron) del servicio con base en Jacksonville, Florida, abriendo fuego contra la embarcación rápida. Todo ocurrió mientras completaba una misión de interdicción de drogas para la «Operación Víbora del Pacífico».

La cantidad de cocaína incautada en la misión, al sur de México, ha ascendido a más de 7,5 millones de dosis potencialmente letales, según las autoridades.

En concreto, el clip muestra al francotirador disparar en un par de ocasiones al motor del bote para impedir que los traficantes pudieran escapar. Posteriormente, un bote de la Guardia Costera aborda la narcolancha y se ve a un par de hombres levantar las manos como señal de rendición. Además, se pudo apreciar que llevaban varios paquetes de droga.

DETALLES DE LA OPERACIÓN «VÍBORA DEL PACÍFICO»

La Guardia Costera y la Marina lanzaron la Operación Víbora del Pacífico en agosto. Esta iniciativa combinada busca contrarrestar el flujo de drogas ilegales a los EEUU, en consonancia con el esfuerzo que Donald Trump realiza para acabar con los cárteles en América Latina.

En octubre, la Guardia Costera informó que incautó 45.000 kilos de cocaína en el océano Pacífico oriental durante la Operación Víbora del Pacífico. Según el servicio, esto se traduce en la incautación de aproximadamente 725 kilos de cocaína diarios.

Los francotiradores del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera utilizan sus fusiles en misiones para inutilizar embarcaciones que transportan drogas ilícitas, apuntando y disparando a sus motores. Inhabilitar posibles embarcaciones narcotraficantes facilita el abordaje y la captura de drogas ocultas en los botes por parte de otros efectivos de la Guardia Costera, tal como se vio en el video.

La Guardia Costera informó en noviembre que incautó casi 510.000 libras de cocaína en el año fiscal 2025, la mayor cantidad de droga que el servicio ha incautado en su historia.

La administración Trump adoptó una línea dura para enfrentar las sustancias ilícitas que ingresan a Estados Unidos. En febrero pasado, designó a grupos como el Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa y otros, como organizaciones terroristas extranjeras.