El impactante hallazgo de los restos de un alcalde en playa de EEUU: fue reportado desaparecido hace 20 años

Las autoridades del estado de Washington (EEUU) confirmaron que los restos óseos hallados en una playa hace casi dos décadas pertenecen a Clarence Edwin Asher, quien fue alcalde de la pequeña ciudad de Fossil, en Oregón.

De acuerdo con lo reseñado por People y otros medios estadounidenses, la identificación de los restos del alcalde fue anunciada este martes, 13 de enero, por la Oficina del Forense del Condado de Grays Harbor y la Oficina del Médico Forense del Condado de King, tras recibir los resultados de un análisis genético avanzado realizado por un laboratorio especializado.

Asimismo, se precisó que Asher tenía 72 años al momento de su desaparición. El alcalde había sido declarado legalmente muerto en 2006, luego de que se presumiera que se ahogó mientras pescaba cangrejos en la Bahía de Tillamook, en Oregón, el 5 de septiembre de ese año.

Dos meses después, en noviembre, restos humanos fueron encontrados en una playa de Taholah, dentro de la Reserva India Quinault. Aunque las autoridades recuperaron evidencia y realizaron una evaluación inicial, solo pudieron determinar que pertenecían a un hombre adulto, sin lograr establecer su identidad.

¿ASÍ SE LOGRÓ IDENTIFICAR AL ALCALDE?

Durante años, el caso permaneció sin resolver bajo la etiqueta “Grays Harbor County John Doe (2006)”. Sin embargo, en 2023, los forenses de Grays Harbor y King County enviaron la evidencia al laboratorio privado Othram, especializado en genealogía genética forense.

Los científicos lograron extraer ADN utilizable y construir un perfil genético completo, lo que permitió generar nuevas pistas familiares y reactivar la investigación.

Con esa información, los investigadores localizaron a posibles parientes y obtuvieron una muestra de ADN que finalmente confirmó la identidad de Asher.

«Los científicos de Othram desarrollaron con éxito un extracto de ADN a partir de la evidencia proporcionada y luego utilizaron la Secuenciación del Genoma de Grado Forense para construir un perfil de ADN completo para el hombre», compartió la compañía en un comunicado.

«El equipo de genealogía genética forense de Othram utilizó el perfil en una búsqueda de genealogía genética para desarrollar nuevas pistas investigativas que fueron devueltas a las fuerzas del orden», se explicó.

Como se destacó, con la nueva información, las autoridades llevaron a cabo la investigación de seguimiento que llevó al contacto con los posibles familiares.

¿QUIÉN ERA ASHER?

La historia personal del exalcalde quedó registrada en un obituario de 2006, donde se detalla que nació en Salem y creció en Astoria, Oregón.

Tras mudarse a Fossil con su primera esposa, trabajó como técnico de líneas para la Compañía Telefónica de Fossil hasta su jubilación en 1995.

Además de su rol como alcalde, Asher fue bombero voluntario, conductor de ambulancias y miembro activo de juntas comunitarias, incluyendo servicios de emergencia y museos locales.

Al momento de su muerte, Asher dejó a su esposa, tres hijos de matrimonios anteriores, dos hijastros, 21 nietos y seis bisnietos.

Su identificación marca el caso número 43 en el estado de Washington resuelto mediante la tecnología de genealogía genética de Othram. Se trata de una herramienta que continúa transformando la capacidad de las autoridades para resolver casos antiguos y brindar respuestas a las familias después de años de incertidumbre.