El impactante caso de un estadounidense que despertó de una cirugía hablando español sin haberlo estudiado

En Salt Lake City, Utah (EEUU), un procedimiento médico que debía ser completamente rutinario terminó convirtiéndose en un caso extraordinario, cuando Stephen Chase, un hombre estadounidense de 33 años, ingresó al quirófano para una cirugía de rodilla sin imaginar que su recuperación se volvería viral.

Según reportes difundidos por medios internacionales, al despertar de la anestesia comenzó a hablar español con una fluidez que sorprendió tanto al personal médico como a su propia familia.

Lo hizo a pesar de que antes de la cirugía solo sabía contar hasta 10 en español y nunca había estudiado el idioma ni vivido en un entorno hispanohablante.

Durante cerca de 20 minutos, Steven aparentemente se expresó exclusivamente en español, hasta que, de manera repentina, recuperó el inglés con absoluta naturalidad, como si el episodio no hubiera ocurrido.

Los médicos atribuyeron este inusual comportamiento a una rara condición neurológica conocida como Síndrome del Idioma Extranjero –SIE– (Foreign Language Syndrome), un fenómeno que puede manifestarse de forma temporal después de la anestesia.

Lo cierto, es que el caso generó un notable interés público al evidenciar lo enigmático y sorprendente que puede ser el cerebro humano, capaz de activar habilidades insospechadas en situaciones totalmente inesperadas.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DEL IDIOMA EXTRANJERO?

Como se apuntó, el síndrome del acento extranjero es un trastorno poco común que suele aparecer como consecuencia de una lesión cerebral significativa, como un derrame o traumatismo, aunque también se han documentado un par de casos asociados a problemas del desarrollo.

Entre 1941 y 2009, se registraron alrededor de 60 episodios en países de habla inglesa. Sus manifestaciones se originan en alteraciones en la planificación articulatoria y en los procesos de coordinación del habla, lo que provoca que la voz del paciente adopte un acento percibido como extranjero.

En definitiva, se trata de una enfermedad muy rara con alrededor de 100 casos diagnosticados desde 1907.

¿REALMENTE HABLÓ ESPAÑOL?

«No hablo castellano. Tuve varias clases en el instituto, pero a un nivel muy básico. Quizás puedo contar hasta 10 y conozco algunas palabras sueltas», eso fue lo que le comentó Chase a LadBible.

Su caso es todavía más insólito porque ha presentado el SIE repetidamente tras varias intervenciones quirúrgicas desde los 19 años; es decir, a lo largo de más de una década.

Durante ese período, se sometió a tres operaciones por lesiones deportivas y cada vez que despertaba de la anestesia, hablaba español con total normalidad.

Aunque no se ha revelado las palabras exactas que pronuncia, cuando le preguntaron por qué cree que se expresa en español y no en otro idioma, Stephen comentó que podría deberse a que creció rodeado de personas hispanas. También porque escuchaba el idioma casi a diario, aunque nunca se interesó realmente por aprenderlo.

Lo cierto, es que Chase comentó que el patrón se ha vuelto tan predecible que incluso puede anticiparlo. De hecho, antes de la última cirugía, advirtió a quienes lo acompañaban que existía la posibilidad de que despertara hablando español, para evitar que el episodio los sorprendiera.