El atroz caso de «Cash Cartier»: Condenado influencer que culpó a su perro de matar a su novia

Kaleb Mickens, de 34 años y conocido como «Cash Cartier» en las redes, fue condenado por el asesinato de su novia, Sheila Cuevas, cuyo crimen incluso terminó con el perro del influencer –llamado «Soldado»– sacrificado.

El brutal asesinato de Cuevas —ocurrido el 8 de octubre de 2023 en Texas, Estados Unidos— ha conmocionado todavía más a la comunidad luego de que se determinara que el acusado intentó encubrir el crimen responsabilizando a su propio perro.

Sin embargo, la versión se derrumbó rápidamente y el caso terminó revelando un patrón de abusos que se extendía más allá de la relación con Cuevas.

Según la fiscalía, el día del asesinato Mickens llamó al 911 asegurando que su novia había sido atacada por su perro.

El animal fue sacrificado de inmediato, pero los forenses determinaron que las lesiones de la mujer no correspondían a una agresión canina.

La evidencia apuntó directamente al influencer, quien habría intentado manipular la escena para desviar la investigación y evitar responsabilidades.

La fiscalía también reveló que varias mujeres se presentaron para declarar que habían sufrido «tortura, manipulación y agresiones sexuales» por parte de Mickens.

Estos testimonios, sumados a la evidencia física del caso, reforzaron la acusación y mostraron un historial de violencia que el acusado habría ejercido durante años bajo una fachada de éxito y liderazgo motivacional en redes sociales.

CARGOS Y MANIPULACIÓN A TRAVÉS DE REDES

En consecuencia, además del cargo por asesinato, Mickens recibió una condena de 20 años por agresión agravada que causó lesiones graves y otros 15 años por agresión con un arma en Dallas.

Las autoridades señalaron que el influencer utilizaba su identidad digital como «Cash Cartier» para atraer a jóvenes con promesas de entrenamiento, dinero fácil y oportunidades de crecimiento, una estrategia que, según los fiscales, le permitía ejercer control psicológico sobre sus seguidores

En concreto, Mickens estaba involucrado en el esquema de marketing multinivel IM Academy.

Según los fiscales, Mickens ganaba alrededor de 20.000 dólares semanales en el apogeo de la estafa.

Pero, la muerte de Cuevas se produjo cuando los ingresos de Mickens provenientes de dicha estafa habían disminuido considerablemente.

De hecho, en septiembre de 2025, la Comisión Federal de Comercio ordenó a dos personas vinculadas a IM Academy pagar 10.5 millones de dólares, tras las acusaciones de haber declarado ingresos falsos para conseguir que la gente se uniera al plan.

«Es un maestro de la manipulación», le dijo Allenna Bangs, fiscal adjunta del condado de Tarrant, a FOX 4. «Es increíblemente abusivo», agregó.

«Por su naturaleza, es simplemente un maltratador, y eso es lo que descubrimos al investigar su caso», continuó Bangs.

COMUNICADO DE LA FAMILIA DE SHEILA

Durante la audiencia, la familia de Sheila Cuevas expresó su dolor y la imposibilidad de reparar la pérdida, pero celebró que el sistema judicial lograra imponer consecuencias.

«No puede haber justicia que devuelva a Sheila, pero sí puede haber consecuencias y rendición de cuentas», afirmaron en un comunicado difundido por la fiscalía.