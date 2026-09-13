El ICE siembra zozobra en Doral: Pareja de venezolanos fue detenida mientras cargaba su Tesla

Durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Doral, Miami-Dade, una pareja de venezolanos fue detenida. Y es que las actuaciones del organismo están causando preocupación en la comunidad criolla que vive en este sector de Miami.

Se trata de Marianela Pujol y Nelson José Díaz, quienes fueron aprehendidos por los funcionarios de migración en una parada para cargar la batería de su vehículo eléctrico Tesla, reseñó Telemundo 51.

La nota destacó que Pujol y Díaz trabajan como agentes de seguros y se encontraban en la estación de carga para vehículos eléctricos, cuando los detuvieron y se lo llevaron a Dania Beach.

Este matrimonio venezolano llegó a Estados Unidos en 2021 con una visa de turismo e inició un proceso de asilo político, según relató, Daniela, la hija mayor de la pareja, de 21 años. Pero, el gobierno todavía no resolvió la solicitud.

Según relató la joven, recibió un mensaje en el que su madre le avisó que el ICE la había detenido.

Durante una llamada telefónica, la hija escuchó parte del intercambio entre Pujol y uno de los oficiales. Allí, la mujer le preguntó al agente si el arresto respondía a una infracción o a algún motivo específico.

Daniela explicó que el funcionario negó la existencia de una falta concreta. Sin embargo, dijo que debía trasladarlos a un centro de detención, porque tenían una solicitud de asilo pendiente.

“Obviamente, tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar”, expresó la muchacha, quien se quedó sola mientras sus padres permanecían bajo custodia.

Igualmente, describió la incertidumbre que atraviesa desde el procedimiento, lo que para ella “es angustiante”.

Daniela destacó que sus padres no tienen antecedentes penales. Sostuvo que solo quiere que “los escuchen porque son personas que no tienen ningún tipo de delito”.

Por otro lado, la familia creó una cuenta en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir los gastos legales del caso.

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Entre tanto, Carlos Eduardo Bermúdez, abogado representante de Immigration No Complication, explicó a Telemundo 51 que un trámite abierto permite permanecer en Estados Unidos mientras las autoridades toman una decisión, pero no concede por sí mismo un estatus migratorio.

“Cuando la gente no tiene estatus migratorio, puede ser procesada para deportación”, señaló el especialista. La medida también puede alcanzar a quienes mantienen un expediente activo ante las autoridades migratorias.

Bermúdez sostuvo que algunos arrestos se producen de forma arbitraria. Los mismos afectan a “personas que tienen procesos abiertos con inmigración y que son activos para la sociedad”.