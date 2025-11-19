El giro inesperado en torno a la muerte de una adolescente en un crucero por el Caribe

El FBI abrió una investigación tras la muerte de Anna Kepner, una joven de 18 años, ocurrida a bordo del crucero Carnival Horizon durante una travesía por el Caribe. La misma, como primeros aparentes resultados, apunta a un supuesto hermanastro como sospechoso.

“Se ha informado a la demandada, a través de conversaciones con los investigadores del FBI y sus abogados, que se podría iniciar un proceso penal contra uno de los hijos menores involucrados en esta acción”, señala una moción de emergencia obtenida primero por el Daily Mail y respaldada por ABC News.

Esta información se desprende de una moción de emergencia presentada por Shauntel Hudson, madrastra de Kepner, en el tribunal del condado de Brevard.

En el documento, Hudson solicitó aplazar una audiencia de divorcio no relacionada. Alegó que testificar podría perjudicar la defensa de su hijo menor, quien podría enfrentar cargos penales.

MUERTE DE LA JOVEN EN EL CRUCERO

El pasado 7 de noviembre, Kepner fue encontrada sin vida en su camarote a bordo del crucero Carnival Horizon, durante un viaje familiar por el Caribe.

Aunque la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade confirmó la hora del fallecimiento —11:17 a. m.—, aún no ha revelado la causa ni la forma de la muerte.

Según reportes judiciales, el cuerpo de Anna fue hallado envuelto en una manta, cubierto con chalecos salvavidas y escondido debajo de una cama, lo que ha intensificado las sospechas sobre una posible intervención de terceros.

Por ahora, el FBI no ha revelado información específica sobre el caso. Christopher Kepner, padre de la joven, aseguró a los medios la semana pasada que no tiene conocimiento de los detalles.

“No tengo ni idea de lo que está pasando ahora mismo”, dijo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL HERMANASTRO?

De acuerdo con Telemundo, en la demanda judicial relacionada con el matrimonio anterior de Hudson, presentada el martes, identifica a su hijo adolescente, cuyas iniciales son T.H.

En la demanda, se indicó que se cree, que el padre biológico del hijo le estaba consiguiendo un abogado, pero no está claro si esto se concretó.

Asimismo, se pudo saber que el funeral de Kepner se llevará a cabo esta semana, según consta la misma demanda.

REVISIÓN DE LAS CÁMARAS

Por su parte, Jorge Colina, exjefe del Departamento de Policía de Miami, comentó a NBC News que es probable que los agentes estén analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del crucero para obtener pruebas y establecer la secuencia de eventos que rodearon el presunto crimen.

Thomas Graham, abogado especializado en lesiones personales con experiencia en litigios contra compañías de cruceros, advirtió que el caso podría enfrentar obstáculos legales.

Según explicó a El Nuevo Herald, la figura de mayor autoridad a bordo era el equipo de seguridad del barco. Y destacó que pasaron 24 horas desde el presunto momento del fallecimiento de la joven hasta que la embarcación atracó nuevamente en puerto.

“Esperemos que se hayan tomado las medidas adecuadas para asegurar todas las pruebas y preservar intacto el lugar donde se halló a la chica. Estos barcos están llenos de cámaras. Debería haber evidencia digital de todas las personas que entraron y salieron del camarote con el sistema de llaves electrónicas”, declaró Graham.

¿QUIÉN ERA LA JOVEN?

Kepner, estudiante de último año de secundaria del centro de Florida, fue recordada en su obituario como una adolescente alegre, extrovertida y responsable, que siempre fue auténtica. Soñaba con ser “cheerleader” de la Universidad de Georgia y “amaba profundamente a sus hermanos”.

Conocida cariñosamente como “Anna Banana”, era famosa por su espontaneidad, su humor genuino y la calidez que irradiaba.

El mismo obituario, se señaló que Kepner deja atrás a su padre, Christopher Kepner; su madre, Heather Wright; su madrastra, Shauntel Hudson; y siete hermanos. No se detalló si alguno de estos era hermanastro o hermanastra.

“Amaba profundamente a sus hermanos y se aseguraba de que siempre lo supieran, ya fuera llevándolos al parque, a las Noches de Terror de Halloween o simplemente saliendo a divertirse, porque así era ella: atenta, cariñosa y siempre pensando en los demás”, agregó el obituario.