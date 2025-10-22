El fallo en la entrevista USCIS que podría interrumpir tu examen de ciudadanía en EEUU

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) está implementando una nueva versión del examen de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense que endurece los criterios de evaluación a quienes aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con el USCIS, la actualización entró en vigor a partir de este lunes, 20 de octubre.

Lo que se sabe, es que esta actualización forma parte de una política más estricta impulsada por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que busca reforzar el conocimiento cívico y el compromiso con los símbolos nacionales por parte de los inmigrantes.

Uno de los cambios más significativos es que fallar una pregunta específica sobre la bandera de Estados Unidos o cualquier interrogante que implique el conocimiento sobre la historia y el gobierno del país, puede arruinarlo todo. De hecho, esto puede llevar a la suspensión inmediata del examen.

Este tipo de preguntas, consideradas esenciales por USCIS, evalúan el conocimiento del solicitante sobre los elementos y el significado de los símbolos como la bandera nacional.

Si el candidato no responde correctamente, el oficial de inmigración tiene la facultad de detener el proceso y pedirle que abandone la sala, sin posibilidad de continuar con el resto de la entrevista.

LA PREGUNTA

La pregunta en cuestión es: «¿Qué significan las barras y las estrellas en la bandera de Estados Unidos?».

La respuesta correcta es esencial para demostrar un conocimiento básico sobre los símbolos nacionales, y es la siguiente: «Las 13 franjas horizontales representan las 13 colonias originales, alternando colores rojo y blanco; las 50 estrellas blancas sobre fondo azul simbolizan los 50 estados de la unión».

Aunque parezca trivial, fallar en este punto podría retrasar tu proceso de ciudadanía. Prepararte correctamente es esencial, ya que en el formulario se dispone de más preguntas como la anterior.

LA NUEVA VERSIÓN DEL EXAMEN

De acuerdo con la actualización de USCIS, la versión de 2025 del examen de ciudadanía establece un mínimo de 12 preguntas correctas para aprobarlo con éxito.

“La nueva regla Establece que los funcionarios deben detener la prueba cuando el extranjero responda correctamente al número mínimo de 12 preguntas necesarias para aprobar la prueba, o responda incorrectamente a nueve preguntas”, aclaró la agencia.

“Esta es la única modificación en la administración de la prueba en comparación con la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2020”, agrega.

Como se señaló, a partir del 20 de octubre de 2025, USCIS está aplicando la nueva versión del examen de educación cívica a todos los solicitantes de naturalización.

