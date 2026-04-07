El espeluznante crimen de un jovencito contra ‘su agresor sexual’ en Florida, su novia contó todos los detalles

Un joven, de 19 años, enfrenta cargos de homicidio y desmembramiento tras, presuntamente, haber buscado de manera deliberada a una persona con antecedentes como agresor sexual para luego matarla.

De acuerdo con lo reseñado por People, la policía de Palm Bay, en Florida, investiga este caso estremecedor, que precisaron comenzó cuando registraron la presencia de buitres sobrevolando un tramo desolado de Bombardier Boulevard.

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Lo que se indicó, es que el hallazgo de dos maletas negras abandonadas en la zona llevó a los agentes a descubrir restos humanos en su interior, lo que desencadenó una investigación que rápidamente apuntó al joven, identificado como Lucas Sander Jones.

El descubrimiento ocurrió el sábado 28 de marzo, cuando una llamada alertó a las autoridades sobre una maleta cerrada rodeada de las aves carroñeras.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron una maleta que desprendía un fuerte olor y contenía restos humanos junto con pertenencias personales y un paquete de Amazon dirigido a Jones.

Poco después, una segunda maleta con restos adicionales fue localizada en las cercanías.

La evidencia inicial llevó a los investigadores a considerar a Jones como persona de interés, especialmente tras vincularlo con Colie Lee Daniel, un hombre de 28 años cuya desaparición había sido denunciada seis días antes por su madre.

La investigación avanzó rápidamente, cuando los detectives ejecutaron una orden de registro en la residencia de Jones en Indialantic.

Allí encontraron al joven y a su novia, quien luego proporcionó detalles clave.

Según su testimonio, el 20 de marzo vio a Daniel acostado en la cama de Jones, aparentemente inconsciente, y al regresar del baño, el hombre ya no estaba.

Jones le habría dicho que Daniel se había marchado por la puerta trasera. La novia también relató que al día siguiente Jones le ordenó llevarlo a la zona conocida como «The Compound», donde lo vio arrojar dos cajas grises en distintos puntos.

ASÍ LOGRARON ARRESTARLO

Asimismo, dentro de la vivienda, los agentes hallaron manchas de sangre y un cuchillo, lo que reforzó las sospechas sobre la participación de Jones en la muerte de Daniel.

En consecuencia, el 28 de marzo, el joven terminó arrestado y acusado inicialmente de manipulación de pruebas, profanación de un cadáver y disposición indebida de restos humanos.

De acuerdo con las autoridades, fue liberado al día siguiente tras pagar una fianza de 7.500 dólares. Esto, mientras la policía continuaba procesando evidencia y realizando entrevistas adicionales.

Con el avance de la investigación, los detectives reunieron suficientes indicios para elevar los cargos. No fue hasta el 1 de abril, que una nueva orden de registro permitió detener nuevamente a Jones. Esta vez acusado de asesinato en primer grado con agravantes por maldad extrema y sin premeditación.

De momento, un juez ordenó su detención preventiva bajo custodia estatal mientras continúa el proceso judicial. Por ahora, no está claro cómo se conocían Jones y Daniel, y el abogado del acusado no ha respondido a solicitudes de comentarios a People.

Sin embargo, según algunas versiones se apunta a que el joven buscó de manera deliberada a un hombre con antecedentes de agresión sexual para matarlo.

Jones no se ha declarado culpable ni inocente. Y, aunque su comparecencia ante el juez estaba programada para el 21 de abril, la audiencia fue cancelada.

El caso sigue en desarrollo, mientras las autoridades intentan reconstruir los hechos que llevaron a la muerte de Daniel. También al presunto intento del joven de deshacerse del cuerpo en maletas abandonadas en la mencionada área remota.