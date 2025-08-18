EEUU

El espantoso crimen por el que sentenciaron a 100 años de prisión a una niñera en California

Valentín Romero
Por Valentín Romero
El espantoso crimen por el que sentenciaron a 100 años de prisión a una niñera en California
Foto: captura de video de Fox News

Una niñera de California fue sentenciada a 100 años de prisión, luego de que fuese hallada culpable de varios delitos de abuso sexual, ya que se dedicaba a «entregar» a su novio a niñas de necesidades especiales que cuidaba, para que este se aprovechara de ellas.

La mujer, identificada como Brittney Mae Lyon, de 31 años de edad usaba su servicio para poner en manos de su pareja a estas jóvenes indefensas, con edades que iban desde los tres años hacia adelante.

Por esta razón, Lyon pasará un siglo en prisión por el abuso de al menos cuatro niñas a las que le confiaron su cuidado y con las que desarrolló un servicio absolutamente abusivo para beneficiar a su pareja, llamado Samuel Cabrera, también de 31 años de edad.

LEA TAMBIÉN: LA CONDENA QUE RECIBIÓ UN HOMBRE QUE REALIZÓ ESTAFA MILLONARIA A UNOS 600 INVERSIONISTAS VENEZOLANOS EN MIAMI

La mujer lloró desconsoladamente al escuchar la palabra «culpable» y también la sentencia a la que hace frente y que la mantendrá de por vida en prisión.

La pareja organizaba el maquiavélico plan que a veces se desarrollaba en la casa de Cabrera y otras en la de Lyon. Las investigaciones determinaron que había ocasiones en las que la niñera también participaba en los abusos.

Dos de las víctimas padecían de autismo y una de ellas no puede hablar por su condición, según lo reseñado por la revista People.

ASÍ SE DESCUBRIÓ EL ABUSO

Los sucesos finalmente se descubrieron cuando una de las niñas, quien tenía en ese momento 7 años de edad, le dijo a su madre que no quería ir a ningún lado con la niñera, quien era amiga de la familia.

La mujer puso en conocimiento de la policía los miedos de su pequeña y, finalmente, Lyon resultó detenida.

La investigación incluye la aparición de material que comprometía a Lyon y a Cabrera, incluyendo videos y grabaciones de la pareja cometiendo abusos a las pequeñas.

