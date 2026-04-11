El escalofriante crimen de una menor a manos de conductor de una empresa envíos, culpó a su «alter ego» de lo ocurrido

Tanner Horner, el conductor de la empresa de envíos FedEx y responsable de la muerte de Athena Strand, relató ante las autoridades los últimos momentos de la menor de edad de solo 7 años, a la cual obligó a subir a su camioneta de reparto tras secuestrarla en su hogar en Paradise, Texas, en noviembre de 2022, según su propio relato.

«Solo sube a la parte trasera de la furgoneta, vamos al hospital», confesó Horner a los investigadores sobre las palabras que dirigió a la pequeña. El hombre de 34 años utilizó este engaño después de atropellar accidentalmente a la menor mientras entregaba un paquete.

Horner intentó desvincularse del crimen al atribuir el asesinato a un alter ego que denomina como «Zero». Según su declaración, este supuesto yo sombrío «tomó el control» cuando él no pudo calmar el llanto de la niña tras el accidente inicial.

El sujeto insistió en que fue «Zero» quien exigió que Athena subiera al vehículo para luego estrangularla y abandonar su cuerpo en el río Trinity. «Yo no lo hice, pero él sí, y eso es lo que me j…», afirmó Horner tras ser arrestado por la policía.

DETALLES DE LAS ABERRACIONES A ATHENEA Y POSIBLE PENA DE MUERTE A HORNER

La investigación también reveló evidencias de que el agresor sometió a la niña a abusos sexuales antes o después de causarle la muerte. El cuerpo de la menor fue hallado dos días después de su desaparición, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad.

«Me pregunto quién demonios ha estado en mi cabeza todo este tiempo», declaró Horner durante los interrogatorios emitidos recientemente en el tribunal. El acusado sorprendió a la corte el pasado martes al declararse culpable justo antes de iniciar formalmente su juicio.

Un jurado de Texas evalúa actualmente los testimonios para decidir la sentencia definitiva que enfrentará el confeso asesino. Los fiscales presentan pruebas desgarradoras para determinar si el hombre recibirá la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional.