El duro mensaje de Trump para los judíos en Nueva York si votan por candidato de origen musulmán y socialista

En una jornada electoral marcada por la tensión y polarización, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes, 4 de noviembre, al intervenir directamente en la carrera por la alcaldía de Nueva York.

A través de su red Truth Social, Trump advirtió que la ciudad “no sobrevivirá” si el candidato demócrata y musulmán Zohran Mamdani resulta electo, calificándolo como “comunista al 100 %” y “un desastre” para el futuro de la metrópoli.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal”, escribió Trump.

Agregó que “como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”.

MENSAJE PARA LOS JUDÍOS

El presidente también se dirigió específicamente al electorado judío, expresando: “Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un confeso enemigo de los judíos, es una persona estúpida”.

Asimismo, lo más llamativo de la intervención de Trump fue su respaldo explícito al exgobernador Andrew Cuomo, quien compite como candidato independiente.

Trump instó, nuevamente, a los votantes a apoyar a Cuomo, dejando de lado al republicano Curtis Sliwa, a quien consideró incapaz de frenar el avance de Mamdani.

LOS DATOS DE UNA RECIENTE ENCUESTA

De hecho, Andrew Cuomo emerge como el principal contendiente de Mamdani en la contienda por la alcaldía neoyorquina, según una reciente encuesta de AtlasIntel publicada por The New York Post.

El exgobernador se ubica a solo cuatro puntos de Mamdani en intención de voto (39,4 % frente a 43,9 %) y supera al demócrata en un hipotético cara a cara.

En ese eventual enfrentamiento uno a uno, Cuomo se impondría sobre Mamdani con un 49,7 % de apoyo frente al 44,1 %. Este resultado apuntó a un posible repunte del exgobernador en la recta final de la campaña por la alcaldía de Nueva York.

Mientras que Curtis Sliwa, representante republicano, quedó rezagado en el tercer lugar con apenas 15,5 % de apoyo. Se precisó, que poco más del 1 % de los encuestados se declaró indeciso o sin intención de participar en los comicios.