La última y ‘desesperada’ estrategia de Trump para que un «comunista y musulmán» no sea alcalde de Nueva York

En un giro inesperado dentro del panorama político neoyorquino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a los votantes de Nueva York a apoyar al exgobernador Andrew Cuomo en las elecciones municipales de este martes, en lo que parece una de sus últimas estrategias para que el «comunista» Zohran Mamdani no resulte electo alcalde.

A través de su red social Truth, Trump aseguró que “no tienen otra opción” si desean evitar lo que calificó como un “desastre económico y social completo” bajo el liderazgo del candidato demócrata-socialista Zohran Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana la elección para alcalde de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido”, escribió Trump.

Asimismo, el mandatario republicano calificó a Mamdani como un “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”.

Además, enfatizó que Nueva York enfrentaría un “desastre económico y social completo” en una eventual administración de Mamdani.

Y continuó: “Como comunista, esta ciudad —que alguna vez fue grandiosa— no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir! Solo puede empeorar con un comunista al mando, y como presidente, no quiero enviar buen dinero detrás de lo malo”.

APOYA A UN DEMÓCRATA

Trump ha sido reiterativo en preferir que el cargo lo ocupe “un demócrata con un historial de éxito” como Cuomo, pese a ser de la agrupación rival, el Partido Demócrata.

“Les guste o no personalmente Andrew Cuomo, realmente no tienen otra opción. Deben votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz de hacerlo, Mamdani no”, sostuvo Trump.

Sin dudas, el respaldo de Trump a Andrew Cuomo marca un gesto poco común hacia una figura históricamente vinculada al Partido Demócrata —aunque en esta contienda se presenta como independiente—, con quien mantuvo una relación conflictiva durante la crisis sanitaria por el COVID-19.

En su mensaje, el presidente también lanzó una advertencia a los votantes conservadores que consideran apoyar a Curtis Sliwa: «Un voto por Curtis Sliwa (¡que se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto por Mamdani».

¿QUIÉN ES MAMDANI?

Mamdani, de origen ugandés-indio y abiertamente musulmán, ha construido su campaña sobre una plataforma de justicia social, asequibilidad y redistribución económica, desafiando abiertamente al establishment político y económico de la ciudad.

Las propuestas de Mamdani han sido tan audaces como polémicas: congelamiento de alquileres, creación de supermercados municipales, transporte público gratuito, cuidado infantil universal y un aumento significativo de impuestos a millonarios y corporaciones.

Aunque muchas de estas medidas requerirían aprobación estatal, su sola mención ha puesto en alerta a Wall Street y a sectores conservadores que estarían viendo en Mamdani una amenaza directa al statu quo económico y una «ruina» en este sentido.

¿QUÉ OPCIONES TIENE CUOMO?

Andrew Cuomo emerge como el principal contendiente del demócrata Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía neoyorquina, según una reciente encuesta de AtlasIntel publicada por The New York Post.

El exgobernador se ubica a solo cuatro puntos de Mamdani en intención de voto (39,4 % frente a 43,9 %) y supera al demócrata en un hipotético cara a cara.

En ese eventual enfrentamiento uno a uno, Cuomo se impondría sobre Mamdani con un 49,7 % de apoyo frente al 44,1 %. Este resultado apunta a un posible repunte del exgobernador en la recta final de la campaña por la alcaldía de Nueva York.

Mientras que Curtis Sliwa, representante republicano, quedó rezagado en el tercer lugar con apenas 15,5 % de apoyo. Se precisó, que poco más del 1 % de los encuestados se declaró indeciso o sin intención de participar en los comicios.