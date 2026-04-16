El dramático caso de José Gregorio Valera, se trata del tercer médico venezolano detenido por ICE en EEUU

José Gregorio Valera Vera es el tercer médico venezolano detenido en menos de un mes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

De acuerdo con diversos medios locales, el arresto del venezolano se registró el pasado 19 de marzo en Nashville, en Tennessee (EEUU).

El arresto se produjo durante una cita oficial de asilo a la que el médico asistió de forma presencial, pese a encontrarse trabajando legalmente en una clínica de Memphis.

Desde entonces, permanece bajo custodia federal debido a un cambio administrativo en su expediente migratorio, una situación que ha generado preocupación entre su familia, colegas y organizaciones de derechos civiles.

Según explicó el director del centro médico donde laboraba, el doctor William MacMillan Rodney, la detención ocurrió después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) desestimara su caso de asilo por «falta de jurisdicción».

Tras esa decisión, agentes de ICE lo trasladaron a una prisión en Louisiana. Su esposa, Karla, relató a Telemundo que Valera Vera padece escoliosis severa e hipertensión, condiciones que requieren monitoreo constante.

En días recientes, el médico informó a su familia que presenta congestión, dolor de garganta y tos, pero denunció que debe esperar en una lista para recibir atención básica dentro del centro de detención.

¿CUÁL ES EL ESTATUS MIGRATORIO DEL MÉDICO VENEZOLANO?

La familia insiste en que su estadía en Estados Unidos es completamente legítima. Karla obtuvo asilo en 2023 y ya es residente permanente, por lo que introdujo una solicitud de ajuste de estatus a favor de su esposo.

«Su asilo no está negado», afirmó. Es por ello, que lamentó, que un procedimiento administrativo, haya derivado en una detención forzosa.

Mientras tanto, la familia recaudó casi 14.000 dólares a través de una campaña de donaciones en GoFundMe para cubrir los costos de la defensa legal.

«Es un esposo devoto, un padre amoroso y un hombre de fe que siempre ha demostrado bondad y humildad con todos a su alrededor. Su ausencia ha dejado un vacío en nuestras vidas, y estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo durante este difícil momento», dice el aviso publicado en el portal.

«Los fondos recaudados a través de esta campaña se destinarán directamente a cubrir los honorarios legales necesarios para luchar por su liberación y la resolución de su estatus migratorio», se agrega en el escrito.

¿CUÁL ES LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES?

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no ha ofrecido una explicación oficial sobre los motivos específicos de la detención.

El caso de José Gregorio Valera Vera se suma a una tendencia que preocupa a organizaciones humanitarias y gremio médico, que advierten sobre el impacto humano y profesional de estas acciones en un país que depende cada vez más de trabajadores de la salud inmigrantes.