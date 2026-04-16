El calvario que viven miles de venezolanos ‘atrapados’ en EEUU y que están desesperados por volver a Venezuela

La ciudad de Miami, históricamente asociada con la llegada constante de migrantes que buscan establecerse en Estados Unidos, enfrenta actualmente un fenómeno inverso, ya que un grupo creciente de venezolanos intenta salir del país, regresar a su tierra natal y cerrar su capítulo migratorio. Pero, no pueden hacerlo por falta de documentos.

Lejos de encontrar un camino claro, muchos han quedado atrapados en un limbo que los mantiene varados en refugios, moteles y hasta en los pasillos del aeropuerto internacional de la ciudad.

La falta de documentos como pasaportes válidos, procesos migratorios abiertos y la ausencia de servicios consulares venezolanos operativos en territorio estadounidense han convertido su deseo de retorno en una travesía incierta.

Pedro Intriago es uno de estos venezolanos. Desde un pequeño motel en Miami, habló por teléfono con Univisión. Relató que con su familia espera la confirmación de un vuelo que parece no llegar nunca.

Su objetivo no es rehacer su vida en Estados Unidos ni buscar oportunidades laborales. Lo único que quiere es abordar un avión de regreso a Venezuela.

«Yo voy al aeropuerto. Ellos me confirman mi vuelo y así puedo viajar. Sí, eso es lo que más quiero. Ya he pasado por muchas cosas y de verdad quiero regresar a mi casa», afirmó.

Como él, otros migrantes han viajado desde distintos estados del país con la esperanza de resolver su salida, solo para descubrir que no pueden abordar por no contar con pasaporte vigente ni con un documento de viaje reconocido por las aerolíneas.

FRAUDES A VENEZOLANOS

La situación se agrava con la proliferación de fraudes. Intriago afirmó que pasó casi dos semanas durmiendo en sillas del aeropuerto, mientras esperaba un salvoconducto que, al llegar, fue catalogado como falso.

«Duré como unos 12 días en el aeropuerto. Durmiendo en las sillas, esperando noticias, porque cuando llegó mi salvoconducto dijeron que era falso, prácticamente fuimos estafados», contó Intriago.

Organizaciones comunitarias y abogados migratorios confirman que cada vez son más frecuentes los casos de personas estafadas por supuestos gestores que prometen documentos exprés, que luego no aparecen en los sistemas oficiales.

La falta de consulados venezolanos plenamente operativos en Estados Unidos obliga a muchos a depender de familiares en Venezuela o intermediarios, un terreno fértil para engaños y pérdidas económicas.

¿CÓMO HACEN PARA VIVIR EN ESTADOS UNIDOS?

Mientras esperan una solución, la vida cotidiana de estos migrantes se sostiene con ayuda humanitaria. Olivia Muñoz Legarre, de la organización Hermanos de la Calle, aseguró que cada vez reciben más familias desamparadas que no pueden regresar a su país ni mantenerse en Miami.

En refugios improvisados, habitaciones pagadas por pocos días y redes comunitarias que reparten comida, ropa o transporte, se concentra un grupo de venezolanos que ya no quiere seguir en el sistema migratorio estadounidense, pero tampoco encuentra la puerta de salida.

A la complejidad documental se suma el peso legal. Muchos de estos migrantes iniciaron procesos de asilo o quedaron a la espera de audiencias tras entregarse en la frontera con México.

Ahora desean retirarse de esos casos, pero hacerlo sin asesoría puede generar órdenes de deportación en ausencia o complicaciones futuras si intentan volver legalmente.

Aun así, el temor a presentarse ante autoridades migratorias —por miedo a ser detenidos durante semanas o meses— empuja a muchos a intentar resolver su salida por cuenta propia, cuando el proceso requiere coordinación entre aerolíneas, autoridades y el país receptor.

«Lo que estamos viendo mucho ahora son familias desamparadas porque tienen problemas al intentar volver a su país. Lo poquito que tengo, que me sobra o lo que no, lo que sea, hay que dar», afirmó Muñoz.