El desgarrador crimen de una enfermera a manos de un «maniático»: su esposo la escuchó rogar por su vida

Una demanda por homicidio culposo presentada en Alabama (EEUU) reveló los detalles del asesinato de Ada Doss, una enfermera de 27 años, quien fue brutalmente asesinada a tiros en el estacionamiento del Centro Médico Regional DCH, en Tuscaloosa.

Según el documento judicial, citado por Independent, su esposo, Drew Doss, escuchó por teléfono los últimos segundos de vida de la enfermera, quien suplicó al atacante que no la matara porque tenía dos hijas pequeñas.

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El hecho ocurrió el pasado 12 de mayo mientras Ada conversaba con su esposo sobre asuntos cotidianos, como sus jornadas laborales, la cena familiar y las rutinas de sus hijas de seis meses y dos años.

De acuerdo con la misma demanda, la enfermera manifestó miedo y desesperación cuando un hombre identificado como Matthew Taylor se acercó a ella. Instantes después, Drew escuchó a su esposa decir: «Por favor, no lo hagas, tengo bebés», antes de que se produjeran los disparos mortales.

CULPAN A LA SEGURIDAD DEL CENTRO MÉDICO

La acción legal señala como demandados a la Autoridad de Atención Médica de DCH, a Allied Universal Security Services y al propio Taylor.

El documento sostiene, que el sospechoso había sido llevado previamente a la entrada de emergencias del hospital, por una persona que reportó que sufría un episodio maníaco.

Sin embargo, según la acusación, el personal de seguridad y del centro médico fue advertido sobre su comportamiento errático, pero no tomó medidas para evaluar el riesgo ni localizarlo.

En la demanda también se afirma que Taylor permaneció durante horas sin supervisión en el campus hospitalario, presuntamente armado, descalzo y sin camisa.

Es por ello, que se considera que existió negligencia por parte de las instituciones responsables de la seguridad del recinto. En tanto, los familiares de la víctima solicitaron una compensación económica, daños punitivos, honorarios legales y la realización de un juicio con jurado.

HOMENAJE PARA LA ENFERMERA

Tras la tragedia, Drew Doss rindió homenaje a su esposa en redes sociales, donde la describió como «la mejor persona» que había conocido y una madre entregada a sus hijas.

Mientras tanto, las autoridades acusaron a Taylor de asesinato capital, robo en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego.

¿QUÉ DICE EL CENTRO MÉDICO?

El centro médico DCH expresó sus condolencias a la familia, aseguró que la pérdida de Ada es algo «personal» para la institución y afirmó que continuará fortaleciendo sus protocolos de seguridad mientras avanza el proceso judicial.

«Era miembro de nuestra familia DCH: una enfermera dedicada, una cuidadora y una madre. Su pérdida no es un asunto legal para nosotros», dijo la compañía.

«Es algo personal. Y el dolor de su familia es algo que compartimos junto con el nuestro», se agregó en el comunicado.