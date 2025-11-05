EEUU

El dardo de Trump contra el musulmán Zohran Mamdani tras su victoria como alcalde de Nueva York

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
En un encendido discurso durante el America Business Forum que realiza en la ciudad de Miami (Florida), el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles, 5 de noviembre, con severidad ante la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York.  
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rechazó triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York / Archivo

Como se ha informado, Mamdani, demócrata socialista, se convirtió en el primer musulmán y el más joven (34 años) en asumir el cargo en la historia de la ciudad de Nueva York.  

Trump afirmó que esta victoria representa una “pérdida de soberanía” para Nueva York, y advirtió que el país se enfrenta a una disyuntiva entre “comunismo y sentido común”.  

«Los demócratas no quieren que sigamos triunfando. Anoche instauraron a un comunista como alcalde de Nueva York. Han perdido el sentido común», afirmó, en referencia al triunfo de Mamdani, quien es apoyado por el ya reconocido socialista Bernie Sanders. 

“Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York”, dijo Trump. Y enfatizó: “La decisión que enfrentan los estadounidenses no podría ser más clara: sentido común o comunismo”. 

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York / Archivo

MAMDANI Y SU DESAFÍO A TRUMP  

Durante su celebración por el reciente triunfo electoral, Mamdani desafió a Trump y señaló que «Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes» y desde ahora «dirigida por un inmigrante». 

“Para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por encima de todos nosotros”, advirtió Mamdani a Trump ―quien nació y vivió buena parte de su vida en Nueva York―, en lo que se puede interpretar como una referencia a las redadas contra indocumentados que se han registrado en todo el país desde la vuelta del republicano a la Casa Blanca.  

Y continuó: “En este momento de oscuridad política, seremos la luz”, prometió el alcalde electo, en otra referencia al republicano. Luego, sentenció: “Soy musulmán. Soy socialista democrático. Y me niego a pedir disculpas por ello”. 

