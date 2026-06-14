El dardo de Pete Hegseth tras el operativo «conjunto» en el que fue neutralizado el ‘Niño Guerrero’

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reveló más detalles del operativo conjunto que derivó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, al sur del estado Bolívar y aseguró que su país fue “invitado” a realizar esta intervención en la zona minera.

Hegseth habló, en una entrevista con CBS News, de la “gran relación” que ahora tienen EEUU y Venezuela.

«En asociación con el gobierno venezolano, esto es algo enorme. Invitaron a nuestros militares porque tienen una organización terrorista extranjera justo en su territorio: el Tren de Aragua», afirmó el funcionario.

También aseguró que la acción conjunta ocurrió gracias a la alianza directa con las autoridades venezolanas, las cuales permitieron la participación de fuerzas militares de su país en la incursión en ese territorio.

Por ello, Pete Hegseth dijo que se trata de un hecho relevante esta cooperación, que logró identificar la ubicación del “Niño Guerrero”.

Incluso la comparó con las operaciones antiterroristas que realiza EEUU contra grupos terroristas en Oriente Medio. Igualmente, manifestó que Estados Unidos actuó en el caso de la ubicación y voladura de la casa de Guerrero, como lo han hecho con las narcolanchas en aguas internacionales.

“Pudimos identificar dónde estaba y matarlo, tal como mataríamos a Al-Qaeda o ISIS. Tratamos a estas organizaciones terroristas extranjeras de la misma manera”, destacó.

Pete Hegseth ratificó la actuación del Gobierno de su país que aplica una política de fuerza directa contra estructuras narcotraficantes.

En el caso del Tren de Aragua, el funcionario recordó las palabras de Trump en relación con que esta organización ha cometido delitos como tráfico de personas y extorsión, además de la expansión de sus actividades en varios países del continente.

Finalmente, destacó la transformación de las relaciones entre Venezuela y EEUU impulsadas por el presidente Trump.

“El presidente Trump tuvo la previsión de atrapar a Maduro y cambiar la relación con Venezuela y construir una dinámica energética completamente diferente. Ahora estamos matando a líderes terroristas extranjeros que han aterrorizado al pueblo estadounidense”, enfatizó.