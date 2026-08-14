El dardo de Marco Rubio a quien intente «seguir el ejemplo» de Fidel Castro

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia a cualquiera que pretenda seguir los pasos de Fidel Castro.

«Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente», comentó Rubio en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Sugeriría encarecidamente que cualquiera tentado a intentar seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también se estarían condenando al fracaso», añadió el alto funcionario de la Casa Blanca.

Fidel Castro was a complete failure at everything except destroying Cuba and impoverishing, jailing and murdering his own people I strongly suggest that anyone tempted to try and follow his example should carefully reconsider, because if they do they would be dooming themselves… — Marco Rubio (@marcorubio) August 14, 2026

LO QUE DIJO DELCY RODRÍGUEZ

Algunas horas antes del mensaje de Marco Rubio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había usado sus redes sociales para enviar un mensaje en honor a Castro.

«El presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva. Al conmemorar el centenario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario y la unidad de nuestra América Latina y el Caribe», comentó Rodríguez.

En este sentido, lo definió como «un líder íntegro que ha marcado referencia para los pueblos libres del mundo».