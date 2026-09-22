El dardo de Lula da Silva sobre la situación de Venezuela durante su discurso en la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a pronunciarse sobre su deseo de que en Venezuela se celebren elecciones presidenciales, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

«La división del mundo en zonas de influencia y las arremetidas neocoloniales por recursos estratégicos constituyen gestos anacrónicos. El pueblo venezolano merece definir su propio destino», dijo Lula desde el hemiciclo en Nueva York.

🇧🇷🇻🇪 Lula da Silva pide desde la ONU que haya elecciones en Venezuela: “El pueblo venezolano merece definir su propio destino”. pic.twitter.com/nF1rDfUzaH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026

Desde su arribo a los Estados Unidos Lula ha sugerido que en Venezuela se convoquen elecciones presidenciales. «El otro día dije que, si yo fuera Delcy Rodríguez, la presidenta, convocaría a elecciones nacionales para que la gente pudiera elegir quien será el próximo presidente del país. Porque tal y como trata Estados Unidos a Delcy Rodríguez, parece que Estados Unidos es el jefe de Delcy. Esto aparece explícitamente en todos los periódicos y reportajes que vemos», dijo en declaraciones para CNN.

«Es muy grave lo que Estados Unidos le hizo a Venezuela. Estados Unidos actúa bajo la idea de que ellos gobiernan Venezuela», añadió.

Asimismo, sostuvo que «ese es el mensaje que se desprende de todos los documentos y acuerdos que leemos. Parece que Estados Unidos es el gran jefe de Venezuela».

«La soberanía del país se ha perdido. Esto no es bueno. No es bueno para Estados Unidos, no es bueno para Venezuela y tampoco es bueno para la democracia. La idea es que deberíamos construir una asociación con Venezuela», concluyó.