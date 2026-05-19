El contundente mensaje de una médico venezolana a sus colegas en EEUU tras ser liberada por ICE

La médico venezolana Rubeliz Bolívar, quien fue liberada luego de permanecer 32 días en un centro de detención para migrantes en Texas, envió un mensaje firme y directo a sus colegas en Estados Unidos.

«Somos una fuerza trabajadora necesaria», afirmó la especialista en Medicina de Emergencia, en declaraciones breves ofrecidas a la cadena estadounidense Telemundo.

Asimismo, Bolívar destacó el papel de los médicos internacionales dentro del sistema de salud estadounidense. Señaló que su labor es clave, sobre todo, en regiones donde existe escasez de personal sanitario.

«Yo espero que se pueda notar que nosotros somos una fuerza trabajadora necesaria. Hay muchas zonas en donde hay falta de médicos… y es bueno que sigamos preparándonos», agregó en su mensaje.

Su caso, añadió, debe servir para visibilizar la vulnerabilidad que enfrentan quienes, aun trabajando en áreas de alta demanda, dependen de procesos migratorios complejos y poco claros.

Asimismo, la doctora también agradeció el respaldo de Project IMG, organización que agrupa a médicos internacionales y coordinó apoyo legal durante su detención.

Según relató, el acompañamiento del grupo fue determinante no solo para su liberación, sino también para la salida de su hija de cinco años, quien había sido detenida junto a ella y posteriormente entregada a sus familiares.

«Fue indispensable para mí que mi hija pudiera salir y estar con su padre. Estoy muy agradecida por el apoyo recibido», señaló, en alusión a la colaboración que se le prestó también a su esposo, Milenko Farias.

¿POR QUÉ LA ARRESTARON?

Bolívar fue arrestada el pasado 11 de abril por agentes de la Patrulla Fronteriza antes de pasar por el control de seguridad del aeropuerto, pese a presentar una licencia de conducir con certificación Real ID y un permiso de trabajo válido hasta 2030.

Según relató Faria, la doctora explicó que estaba en trámite de ajuste de estatus y viajaba para precisamente para asistir a dicha entrevista de asilo, pero los agentes insistieron en que debía demostrar residencia legal permanente.

Minutos después, terminó detenida junto con su hija de cinco años, ciudadana estadounidense. La menor permaneció bajo custodia casi 19 horas, antes de ser entregada a su abuelo.

El caso de Bolívar ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Bolívar, quien llegó a Estados Unidos en 2016 con visa de turista, había sido incluida en la solicitud de asilo presentada por su esposo antes de que expirara su estadía.

Ambos también gestionan una petición de residencia permanente basada en empleo calificado, respaldada por la empresa tecnológica donde trabaja Faria.

Además, la pareja fue beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS). Un programa que protegía a cientos de miles de venezolanos de la deportación hasta que la administración Trump decidió ponerle fin. Una decisión que actualmente enfrenta impugnaciones judiciales.

Desde junio de 2025, Bolívar ejercía como médico residente en un hospital de McAllen. Se trata de una zona designada por el gobierno federal como de escasez crítica de personal sanitario.

Su esposo destacó que siempre han cumplido con los requisitos legales y su trayectoria profesional refleja un compromiso con la comunidad.

La detención, afirmó, no solo interrumpió su proceso migratorio, sino que también dejó en suspenso su labor en un área donde la falta de médicos es un problema persistente.

«Ella siempre estuvo enfocada en la comunidad, y cuando la aceptan, fue una alegría inmensa», comentó Faria, de 36 años.