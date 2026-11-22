A petición del congresista republicano por Ohio, Bernie Moreno, el Senado estadounidense rindió un homenaje a la querida hipopótamo Fiona, que murió tras comerse un sombrero que le arrojaron a su recinto en el zoológico de Cincinnati.

La Cámara Alta aprobó por unanimidad una resolución para celebrar la vida y el legado de Fiona. Expresó su gratitud al personal del zoológico por su extraordinario cuidado y dedicación. «A menudo se piensa que los hipopótamos son animales peligrosos. Sin embargo, Fiona era un rayo de sol”, dijo Moreno.

“Es fácil imaginar cómo, a lo largo de casi una década, se desarrolló un vínculo increíble entre los veterinarios del zoológico y este animal», agregó en su discurso en el Senado.

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«Fiona era un símbolo de resiliencia y perseverancia. La extrañaremos muchísimo en Cincinnati. Para quienes visitan nuestra ciudad y nuestro estado, la ausencia de Fiona dejará un vacío, tanto en el zoológico como en el corazón de la gente», añadió.

Según reseña de AnsaLatina, la hipopótama estuvo bajo observación médica durante días. Todo parecía ir bien, pero finalmente falleció.

NACIÓ PREMATURA

Fiona saltó a la fama en 2017, cuando nació seis semanas antes de tiempo y pesó tan solo 13,2 kg. Esto es más de 11 kg menos que el peso más bajo jamás registrado de un hipopótamo del Nilo que haya sobrevivido.

Demasiado pequeña y débil para mantenerse en pie o alimentarse por sí misma, se salvó gracias a los cuidados continuos. En ellos participaron enfermeras pediátricas de un hospital infantil cercano.

Días atrás, a su recinto cayó un gorro tejido, lanzado al aire por un visitante. Fiona se lo comió y quedó alojado en su intestino delgado. Durante unos 11 días recibió cuidados intensivos, ecografías y procedimientos. Sin embargo, la obstrucción y el tamaño del animal hicieron inviable una cirugía para extraerlo. Fiona murió tras 9 años de vida. Un hipopótamo vive en promedio entre 35 y 50 años.

«Estamos conmocionados», declaró el director del Zoológico de Cincinnati, Dave Jenike, en un comunicado de prensa emitido jueves 19 de noviembre. «No esperábamos este desenlace. Luchó hasta el final», añadió.

Según el Zoológico de Cincinnati, la cirugía no era una opción para el animal de más de 900 kilos, tras consultar a especialistas veterinarios y humanos. «A pesar de los múltiples intentos por quitarle el sombrero, finalmente fue demasiado», informó el zoológico.

«El equipo le brindó los cuidados de apoyo necesarios hoy para intentar salvarla, pero no lo logró y no se recuperó», acotó.

La doctora Gabriella Flacke, veterinaria asociada del Zoológico de Miami y experta en hipopótamos, explicó: “Cuando un objeto se atasca, los intestinos comienzan a morir debido a la presión del objeto que los estira hasta el punto de interrumpir el riego sanguíneo», explicó Flacke, según CNN.