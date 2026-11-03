El comentario de Marco Rubio tras la reunión con el canciller Oliver Blanco y las elecciones en el país

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció detalles sobre su reunión con el canciller venezolano, Oliver Blanco.

«Me reuní con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco. La reconciliación y la reforma institucional son el camino de Venezuela hacia una república duradera», dijo Rubio en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

Met with Venezuelan Foreign Minister @oliverblanco today. Reconciliation and institutional reform are Venezuela’s path to an enduring republic. The United States will keep supporting this Venezuelan-led process, which is laying the groundwork for free, fair, and credible elections. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 3, 2026

En este sentido, se comprometió a seguir acompañando el proceso para la democratización en Venezuela. «Estados Unidos seguirá apoyando este proceso liderado por Venezuela, que está sentando las bases para elecciones libres, justas y creíbles».

Por su parte, Oliver Blanco también ofreció un balance tras su reunión con el alto funcionario estadounidense.

«En nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano, sostuvimos un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante la reunión abordamos las relaciones bilaterales, los desafíos regionales, la cooperación y seguridad energética entre nuestros países», añadió el diplomático venezolano. Reafirmamos nuestra disposición a seguir construyendo espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela y de todos los venezolanos», concluyó.