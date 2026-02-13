El colosal USS Gerald R. Ford abandona el Caribe tras decisión del Gobierno de Trump

El gobierno de Estados Unidos decidió retirar de manera inmediata al portaaviones USS Gerald R. Ford del Caribe para enviarlo a una misión urgente en Medio Oriente, en el marco de la creciente presión de Washington sobre Irán para avanzar hacia un acuerdo nuclear.

La orden, emitida por el Pentágono, implica redirigir al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado de la Armada estadounidense hacia una zona donde las tensiones han vuelto a escalar en las últimas semanas.

La noticia fue revelada inicialmente por The New York Times y confirmada por otros medios estadounidenses como ABC, Fox News y la agencia AP, todos citando fuentes anónimas vinculadas a la defensa.

Según estos reportes, la decisión responde a una evaluación estratégica que considera necesario reforzar la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico ante señales contradictorias de Teherán sobre su programa nuclear.

Un funcionario consultado por Reuters estimó que la flotilla del Gerald R. Ford tardará al menos una semana en llegar a Medio Oriente.

La última ocasión en que Washington desplegó simultáneamente dos portaaviones en esa región fue en junio de 2025, en la antesala de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

Vale destacar, que el movimiento actual ocurre mientras se desarrollan contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán, facilitados por Omán y Qatar.

TRUMP YA LO HABÍA ANTICIPADO

El despliegue coincide con recientes declaraciones del presidente estadounidense al portal Axios, donde señaló que consideraría enviar un segundo portaaviones si las negociaciones no avanzaban.

Este jueves, 12 de febrero, el mandatario afirmó que un acuerdo con Irán podría alcanzarse “el próximo mes”, aunque advirtió que, de no lograrse, la situación podría tornarse “muy traumática”.

Ahora, muchos analistas creen que la salida del Gerald R. Ford del Caribe marca un giro en la estrategia naval que Washington había mantenido en la región durante los últimos meses.

ASÍ FUE SU MISIÓN EN EL CARIBE

El portaaviones había regresado al Caribe el 27 de enero para continuar sus tareas bajo la Operación Lanza del Sur, una ofensiva destinada a desarticular redes de narcotráfico, contrabando de armas y la llamada “flota oscura” utilizada para mover petróleo y cargamentos ilícitos.

En ese contexto, el buque se convirtió en símbolo del despliegue militar estadounidense previo a los ataques en Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro, acusado por Washington de narcotráfico.

La Operación Lanza del Sur ha dejado un saldo significativo: al menos 126 personas murieron o desaparecieron en bombardeos contra embarcaciones sospechosas desde septiembre, según datos del Comando Sur.

De acuerdo con el Pentágono, 116 fallecieron directamente en los ataques y otras 10 permanecen desaparecidas, entre ellas ocho que saltaron al mar durante un operativo del 30 de diciembre.