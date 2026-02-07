El caso de Loretta: fue lanzada al vacío desde un precipicio, sus verdugos lo confesaron todo

El misterio que rodeó durante más de dos años la desaparición de Mary Beth Isbell, una mujer de Alabama de 37 años, llegó a su fin con la sentencia de cadena perpetua impuesta a Loretta Carr por su participación en el secuestro y muerte de la víctima.

De acuerdo con lo reseñado por People, la Fiscalía del Noveno Circuito Judicial informó que Carr también recibió una condena adicional de 20 años por el secuestro de la mujer, tras admitir su responsabilidad en los hechos ocurridos en octubre de 2021.

La declaración de culpabilidad fue presentada este jueves, 5 de febrero, según registros judiciales citados por AL.com.

La investigación reveló que Carr y su hija, Jessie Kelly, acudieron a la vivienda de Isbell para confrontarla por una relación sentimental que la víctima mantenía con la pareja de la primera de estas.

De acuerdo con los fiscales, ambas mujeres atacaron a Isbell dentro de su casa, la sometieron por la fuerza y la trasladaron contra su voluntad en un vehículo.

Asimismo, se detalló que evidencia forense hallada en la residencia respaldó la versión de los hechos presentada por la Fiscalía.

ASÍ FUERON SUS ÚLTIMAS HORAS

Horas después del secuestro, Carr y Kelly condujeron hasta Wolf Creek Overlook, un mirador ubicado en Little River Canyon, en Fort Payne. Allí, según el comunicado oficial, Carr se aseguró a la baranda con una cuerda. Posteriormente, obligó a Isbell a cruzar la barrera y la forzó a lanzarse por el precipicio.

El cuerpo de la víctima no fue encontrado, sino hasta dos años más tarde, en el fondo del cañón, lo que mantuvo el caso en un prolongado estado de incertidumbre para su familia y las autoridades.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA CÓMPLICE?

La hija de Carr, Jessie Kelly, la sentenciaron en agosto de 2025 a 40 años de prisión tras declararse culpable de asesinato.

La Fiscalía destacó que la resolución del caso fue posible gracias a la cooperación de la familia de Isbell. No solo reportaron su desaparición en diciembre de 2021, se mantuvieron en contacto constante con los investigadores durante todo el proceso.

“Este es un acto sin sentido que destruye a una familia”. Así lo expresó la fiscal Summer Summerford, quien destacó el impacto emocional que dejó la muerte de Isbell en su madre, sus hermanas y su hijo adolescente.

La víctima, quien era propietaria de un negocio de remodelación, fue recordada por sus seres queridos como una mujer trabajadora y dedicada. Las autoridades pidieron a la comunidad mantener a la familia en sus pensamientos mientras continúan enfrentando la pérdida de su ser querido.