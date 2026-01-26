El caso de Griselda: la policía recibió una llamada de emergencia y lo que encontraron fue espeluznante

La comunidad de Frisco, en Colorado (EEUU), se encuentra conmocionada tras el arresto de Luis Antonio Méndez Hernández, acusado de asesinar y desmembrar a su novia, Griselda Amarilis López-Racancoj, de 20 años, cuyo cuerpo encontraron debajo de una cama.

De acuerdo con lo reseñado por People, el sospechoso compareció ante el tribunal el 30 de diciembre, un día después de que la Policía de Frisco encontrara el cuerpo de la joven dentro de una bolsa de basura oculta debajo de la cama de la pareja.

Lo que se precisó, es que el hallazgo se produjo luego de que los agentes respondieran a una llamada de emergencia desde la residencia que ambos compartían.

Según los documentos judiciales citados por Summit Daily, los oficiales ya conocían la vivienda, pues un mes antes habían atendido un reporte relacionado con Hernández, quien en noviembre de 2025 había pagado una fianza de 20.000 dólares tras ser acusado de agresión y abuso infantil.

La pareja tenía un hijo en común, y en aquella ocasión tanto la madre del sospechoso como López-Racancoj fueron mencionadas como víctimas.

Sobre el homicidio, el 29 de diciembre los residentes del apartamento informaron a los agentes que había “una persona debajo de la cama”, lo que llevó al descubrimiento del cuerpo desmembrado de la joven.

¿QUÉ ENCONTRARON EN LA CASA?

Durante la investigación, los agentes hallaron evidencia que reforzó las sospechas contra Hernández, incluyendo un cuchillo de carne ensangrentado dentro del armario y almohadas con patrones de manchas de sangre que sugerían posible asfixia.

Asimismo, testigos señalaron que el hombre tenía arañazos visibles en el cuello, brazos y pecho la mañana del 29 de diciembre, y que había enviado mensajes de texto inusuales afirmando que López-Racancoj tenía tendencias suicidas.

Un compañero de piso también declaró, que Hernández, evitó responder sobre el paradero de la joven cuando se le preguntó.

En una entrevista posterior, Hernández aseguró que encontró a su novia “fría y obviamente muerta”, cuando intentó acostarse junto a ella durante la madrugada del 28 de diciembre.

Alegó que no llamó al 911 por estar en shock y temer problemas legales, y sugirió que otro hombre que supuestamente la “acosaba” podría estar involucrado

Sin embargo, evitó responder preguntas sobre las lesiones de la víctima y afirmó que los arañazos en su cuerpo eran autoinfligidos.

De momento, la Oficina Forense del Condado de Summit aún no ha divulgado el informe de autopsia ni la causa oficial de muerte.

Pero, de acuerdo con la declaración jurada, Hernández confesó haber envuelto el cuerpo de López-Racancoj y ocultarlo debajo de la cama. Pero lo más revelador, es que todo eso lo hizo antes de realizar búsquedas en Google sobre cómo deshacerse de su cuerpo y escapar a México.

Actualmente, permanece detenido en la cárcel del condado de Summit con una fianza fijada en 5 millones de dólares por el juez Reed Owens. Las autoridades locales no han ofrecido comentarios adicionales, mientras el caso continúa bajo investigación.