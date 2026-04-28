El ‘calvario’ de Osmeilys por «temor a ICE», la venezolana que abandonó su casa con su bebé recién nacido

Una familia venezolana abandonó su vivienda en Estados Unidos apenas dos días después del nacimiento de su bebé, tras recibir videos de un vecino sobre la oleada de detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de su edificio.

Dicha situación de inmediato desató miedo, un desplazamiento forzado, crisis económica y migratoria que aún no logra resolver la familia venezolana.

De acuerdo con CNN, se trata de la dramática historia de Osmeilys, cuya vida cambió de forma abrupta tan solo 48 horas después del parto, cuando tomó una decisión inmediata: no regresar a su hogar por temor a una nueva redada.

Desde entonces, ella, su esposo y el recién nacido viven en un estado de incertidumbre, sin un lugar estable y con el temor constante de ser detenidos.

«Ese día teníamos planificado un examen médico para mi niño recién nacido. Cuando salimos con mi esposo, no sabíamos que no íbamos a poder volver nunca, porque aparentemente los agentes están yendo todos los días», explicó Osmeilys al medio, quien accedió a contar su historia bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

La pareja ingresó a Estados Unidos en 2023 mediante la aplicación CBP One, durante la administración del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden, con la intención de solicitar asilo.

Aunque desistieron del trámite al considerar que no cumplían los requisitos, el esposo obtuvo un permiso de trabajo ese mismo año.

Todo se complicó en 2025, cuando el gobierno de Donald Trump desactivó la plataforma, dejando sin efecto solicitudes en curso y cancelando las citas.

De hecho, la sustitución por CBP Home —una herramienta orientada a facilitar la «autodeportación» con incentivos económicos— profundizó la sensación de vulnerabilidad entre migrantes como ellos.

ASÍ COMENZÓ LA PESADILLA

El episodio que marcó su desplazamiento ocurrió cuando salieron de dicho control médico del recién nacido y recibieron alertas sobre los operativos migratorios en la zona.

Temiendo quedar atrapados en una redada, decidieron no volver a su vivienda y abandonar el lugar de inmediato, sin recoger pertenencias.

Osmeilys relató que pasó ese día entero dentro del carro, todavía en recuperación posparto, mientras otros residentes del edificio dejaron de enviar a sus hijos a la escuela por miedo.

CNN consultó a ICE sobre los operativos y espera respuesta. El medio también verificó que la pareja no tiene antecedentes penales.

Tras perder su hogar, una conocida los ayudó a contactar a una nueva arrendadora que les permitió instalarse temporalmente sin pagar un depósito superior a 800 dólares, con la condición de regularizar su situación laboral antes de firmar contrato.

Sin embargo, la revocación del permiso de trabajo del esposo —derivada del cierre de CBP One— agravó la crisis financiera.

A esto se suman gastos médicos por maternidad que rondan los 9.000 dólares, lo que ha dejado a la familia en una situación límite.

Pese a las dificultades, Osmeilys y su esposo aseguran que desean permanecer en Estados Unidos y ya buscan asesoría legal para intentar regularizar su estatus.

También admiten, que dejaron de asistir a citas migratorias, tras conocer casos de personas que fueron detenidas al acudir a sus controles.

«Ha sido demasiado fuerte, pero lo que importa es que estemos juntos y un poco más tranquilos», afirmó la mujer.

Lo cierto, es que su historia refleja el creciente clima de temor entre migrantes venezolanos y el impacto directo que los cambios en las políticas migratorias han tenido en miles de familias que viven entre la esperanza y el miedo.