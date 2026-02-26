El “caballo de batalla” del Comando Sur: un avión táctico que habría sido clave en la captura de Maduro

El Comando Sur de Estados Unidos publicó una fotografía este miércoles, 25 de febrero, para anunciar la presencia en Puerto Rico de un avión táctico HC‑130J Combat King II, una de las plataformas que habría sido empleada en la Operación Resolución Absoluta, la misión que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En un primer mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el Comando Sur se refirió a la aeronave como un “caballo de batalla”, subrayando su rol en el soporte de operaciones estratégicas en el Caribe.

«Caballo de batalla: Un HC-130J Combat King II de la Fuerza Aérea de EEUU, desplegado en el área de responsabilidad del Comando Sur en apoyo a la Operación Resolución Absoluta, se encuentra en la línea de vuelo en Puerto Rico», indicó la cuenta oficial de X del Comando Sur.

Minutos después, el texto fue ajustado para eliminar la referencia directa a la operación. Sin embargo, se mantuvo la confirmación del despliegue.

«Un HC-130J Combat King II de la Fuerza Aérea de EEUU, desplegado en el área de responsabilidad SOUTHCOM, se encuentra en la línea de vuelo en Puerto Rico», reza el texto.

UN AVIÓN DE COMBATE

El HC‑130J Combat King II es un avión de ala fija especializado en misiones de búsqueda y rescate en combate. También en reabastecimiento aéreo para helicópteros y transporte táctico de personal o equipos en zonas hostiles.

Su versatilidad y capacidad de operar en entornos de alta exigencia lo han convertido en una pieza clave dentro de las unidades de operaciones especiales de la Fuerza Aérea estadounidense.

La presencia de este modelo en Puerto Rico refuerza la postura operativa del Comando Sur, en un momento de intensa actividad militar en la región.

A U.S. Air Force HC-130J Combat King II, deployed to the #SOUTHCOM area of responsibility, sits on the flight line in Puerto Rico.

Este tipo de movimientos logísticos han formado parte del andamiaje operativo que permitió ejecutar la Operación Resolución Absoluta. La incursión militar –como se apuntó– que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Como se reportó los últimos meses, la misión se autorizó directamente por el Departamento de Guerra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional de EEUU y regional frente a amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.

La operación, desarrollada durante la madrugada del 3 de enero de este 2026, combinó bombardeos selectivos, inserción aérea de fuerzas especiales y una extracción rápida. Según reportes oficiales, se completó en poco más de dos horas.

El despliegue coordinado de helicópteros, aeronaves tácticas y equipos de asalto permitió superar las defensas del anillo de seguridad que protegía a Maduro. Este es considerado por Washington como un actor central en redes de narcotráfico, cargos por el cual es procesado en un tribunal de Nueva York.