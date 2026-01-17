El ‘bus del terror’: las paradas no autorizadas que hizo un chofer cuando llevaba a niños a la escuela

El Departamento de Policía de Grafton, en Massachusetts (EEUU), confirmó la detención de un hombre de 54 años, residente de Worcester, tras una investigación que reveló presuntos delitos cometidos contra menores mientras trabajaba como conductor de autobús escolar.

De acuerdo con lo reseñado por People y otros medios estadounidenses, las autoridades informaron este miércoles, 14 de enero, que el sospechoso, identificado como Redi Gace, fue arrestado luego de que surgieran denuncias sobre «comportamientos irregulares» durante sus rutas con estudiantes a bordo.

Según el comunicado policial, Gace enfrenta cargos por dos delitos de secuestro, poner en peligro imprudente a un niño, engaño a una investigación policial y manipulación de pruebas.

Como era de esperarse, la gravedad de las acusaciones generó alarma en la comunidad educativa, especialmente porque el conductor tenía acceso directo y cotidiano a menores.

En tanto, las autoridades advirtieron que la investigación continúa abierta y no se descarta la presentación de cargos adicionales.

PARADAS Y DESVÍOS NO AUTORIZADOS

El superintendente de las Escuelas Públicas de Grafton, Jay Cummings, confirmó que el conductor, empleado por la compañía AA Transportation, se desvió de su ruta oficial e hizo paradas no autorizadas mientras transportaba estudiantes.

Cummings aseguró que el distrito escolar mantiene comunicación directa con las familias afectadas y que se están ofreciendo recursos de apoyo.

También destacó la colaboración estrecha con la policía local y la empresa de transporte para esclarecer los hechos.

En su mensaje a la comunidad, la Policía de Grafton subrayó que la seguridad de los niños es su máxima prioridad y reconoció la preocupación que este caso puede generar entre padres y tutores.

Las autoridades recomendaron a las familias mantener conversaciones apropiadas para la edad con sus hijos y reforzar la importancia de reportar cualquier comportamiento sospechoso a un adulto de confianza.

El comunicado concluyó: «Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de cada estudiante confiado a nuestro cuidado».

ACCIONES CONTRA EL ACUSADO

Asimismo, confirmaron que el detenido ya no forma parte del personal de AA Transportation.

Se indicó, que el sospechoso fue procesado el miércoles en el Tribunal del Distrito de Westboro y permanece bajo custodia con una fianza fijada en 50.000 dólares.

En caso de ser pagada, Gace quedaría bajo arresto domiciliario con monitoreo por GPS mientras avanza el proceso judicial.

Debido a que la investigación sigue activa, la policía indicó que no ofrecerá más detalles por el momento. Aunque reiteró su compromiso con la transparencia y protección de los estudiantes de la comunidad.