Congresista demócrata dice que respalda a María Corina Machado y la «lucha por la democracia sigue» por este motivo

La congresista demócrata estadounidense Debbie Wasserman Schultz expresó su respaldo a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y afirmó que «la lucha por la democracia sigue» en Venezuela.

«Decimos no a normalizar el mismo régimen chavista. María Corina Machado tiene razón. ¡La lucha por la democracia sigue!», publicó Wasserman Schultz en sus redes sociales.

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Su mensaje público se produjo tras la difusión de una entrevista, en la cual Machado reiteró que el proceso de transición política en Venezuela avanza con fuerza propia.

La congresista acompañó su declaración con la entrevista que la líder opositora concedió al diario El Mundo al cierre de su reciente gira por Europa, donde buscó reforzar apoyos para la causa democrática venezolana.

¿QUÉ DIJO MARÍA CORINA EN LA ENTREVISTA?

En esa conversación, Machado sostuvo que la transición es «irreversible» y no depende de la voluntad del poder establecido, sino de la determinación social acumulada durante años.

Comparó el momento político con «una represa enorme a la que se le abrió un cauce», insistiendo en que ningún actor podrá detener el impulso ciudadano.

Según sus palabras, el desenlace dependerá exclusivamente de los venezolanos y su capacidad para sostener la presión.

La dirigente también cuestionó de forma directa a Delcy Rodríguez, señalando que su presencia en el poder no representa un cambio real dentro de la estructura estatal.

Decimos NO a normalizar el mismo régimen chavista. @MariaCorinaYA tiene razón. ¡La lucha por la democracia sigue! https://t.co/BWSzVgJK5M — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) April 20, 2026

Recordó que, como vicepresidenta designada por Nicolás Maduro, Rodríguez fue responsable de áreas clave vinculadas a la represión civil y alianzas internacionales con países como Rusia e Irán.

«Aquí nadie se engaña», afirmó Machado, al descartar que exista una renovación genuina en el liderazgo oficialista.

También rechazó, que se diga, que Venezuela no está preparada para unos comicios presidenciales.

«Aquellos que en el pasado decían que había que ir como fuera a las elecciones, sabiendo que había fraude, ahora que desmontamos el fraude y que vamos a ir a unas elecciones sin fraude, no quieren ir. Pónganse de acuerdo. Obviamente, hay un sector que lo que intenta es darle oxígeno y postergar una tiranía que va de salida», sostuvo.