Eggnog: descubre el origen y la receta de la bebida navideña más famosa de Estados Unidos

El ponche de huevo, conocido como eggnog, es una de las bebidas más emblemáticas de la Navidad en Estados Unidos. Su origen se remonta a tradiciones europeas, pero fue en territorio estadounidense donde adquirió su forma moderna y se convirtió en un símbolo festivo indispensable.

El eggnog tiene sus primeras referencias en la Europa medieval, donde se consumía una bebida caliente llamada posset, hecha con leche, huevos y especias, reservada para celebraciones y para las clases altas debido al costo de sus ingredientes.

Con la llegada de los colonos ingleses a América, la receta evolucionó gracias a la disponibilidad de leche fresca, huevos y, sobre todo, ron caribeño, que reemplazó a los licores europeos.

Esta adaptación convirtió al eggnog en una bebida más accesible y profundamente asociada a las festividades invernales en Estados Unidos.

Para el siglo XVIII, el eggnog ya era una bebida típica en las colonias norteamericanas, consumida especialmente en Navidad y Año Nuevo.

Incluso existen registros históricos que muestran su presencia en celebraciones oficiales: en 1815, durante reuniones diplomáticas tras la Guerra de 1812, representantes estadounidenses ofrecieron eggnog como símbolo de hospitalidad navideña.

Según Recetas Americanas, para preparar el tradicional Eggnog se requieren de los siguientes ingredientes:

12 huevos

2 tazas de azúcar granulada

1 litro de bourbon u otro alcohol

1 litro de leche entera

1 taza de nata espesa

180 mililitros de coñac o brandy

120 mililitros de ron oscuro

Una pizca de sal

1 1/2 tazas de nata espesa

Nuez moscada rallada

Hielo (opcional)

¿CÓMO DEBES PREPARARLO?

Primero, separa las claras de los huevos y resérvalas en un recipiente apto para congelar. Llévalas al congelador para utilizarlas más adelante. En otro bol, coloca las yemas y mézclalas con el azúcar, batiendo enérgicamente hasta obtener una preparación espesa y cremosa.

A continuación, incorpora de manera gradual la leche entera, el alcohol, la nata espesa y una pizca de sal. Remueve con paciencia para que todos los ingredientes se integren y la mezcla adquiera una textura homogénea.

Una vez lista, vierte la preparación en un recipiente grande con tapa. Ciérralo bien y llévalo a la nevera, donde deberá reposar durante al menos una semana para que los sabores se asienten y desarrollen su característico perfil navideño.

¿CÓMO SE SIRVE?

La noche previa a servir el ponche de huevo, se deben descongelar las claras reservadas y batirlas durante unos tres minutos, hasta que adquieran volumen. En paralelo, la nata espesa se bate por varios minutos y luego se incorpora al mismo recipiente donde están las claras.

A continuación, se retira de la nevera la mezcla de yemas preparada con antelación y se integra cuidadosamente al bol que contiene las claras y la nata. Este paso requiere movimientos suaves y envolventes para equilibrar las texturas sin excederse en el batido, preservando así la cremosidad característica de la bebida.

Una vez combinadas todas las preparaciones, el ponche está listo para servirse. Puede disfrutarse frío o caliente, en vasos individuales, y se recomienda añadir una pizca de nuez moscada para realzar su aroma tradicional.