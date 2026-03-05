EEUU y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas de manera formal, esto dijo el Departamento de Estado

Estados Unidos anunció este jueves, 5 de marzo, el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela tras siete años de ruptura, así lo confirmó por medio de un comunicado el Departamento de Estado.

«Las autoridades interinas de Estados Unidos y Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», reza parte del texto.

«Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente», se agrega.

Y finalizaron con que: «Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad».

El restablecimiento de relaciones ocurre tras meses de tensiones elevadas entre ambos países. Sin embargo, en enero, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas generó una reconfiguración profunda del panorama político en Venezuela.

Tras ese episodio, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina —así definida por la propia administración estadounidense— y abrió un nuevo canal de comunicación con Washington, lo que facilitó el inicio de conversaciones formales.

La ruptura diplomática entre Caracas y Washington se remontaba a 2019, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. En respuesta, Maduro cortó los lazos oficiales, dando inicio a un periodo de distanciamiento que afectó tanto la cooperación política como los servicios consulares.

APERTURA GRADUAL DE EMBAJADAS

Como parte del proceso de normalización, ambos países acordaron la reapertura gradual de sus embajadas. A finales de enero, la diplomática estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas para encabezar la misión de restablecer la sede consular.

Paralelamente, Rodríguez designó a Félix Plasencia como su representante ante Washington, un paso clave para reactivar los canales institucionales.

La medida se enmarca en una estrategia de tres fases impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, centrada en estabilización, recuperación y transición democrática en Venezuela.

Según declaraciones oficiales, la administración estadounidense ha respaldado los esfuerzos de Rodríguez para reconstruir el sistema político y económico venezolano, destacando la coordinación entre ambos gobiernos en esta nueva etapa.

Asimismo, en el plano económico, Estados Unidos expresó su interés en revitalizar la industria petrolera venezolana. Es por ello, que en los últimos meses se han concretado acuerdos en la materia.

Incluso, este mismo jueves Trump afirmó que Venezuela ha sido «estabilizada» y agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

«Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada» y agregó que «miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston», durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.