¿EEUU usó armas sónicas en Venezuela? La revelación de Trump durante una entrevista

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que durante la incursión en la casa donde se quedaba Nicolás Maduro, el ejército estadounidense utilizó armas secretas para poder abatir a los militares extranjeros que custodiaban el lugar.

Según testimonios extraoficiales, los uniformados venezolanos sintieron malestar corporal y hasta sufrieron vómitos y sangrado. Ante esto, la entrevistadora de NewsNation le preguntó a Trump si hubo un arma que se usó, específicamente «un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener miedo, algo que Estados Unidos esté combatiendo?».

Ante esta interrogante, Trump admitió que usaron una arma secreta, aunque no quiso dar más detalles.

«Bueno, sí, es algo que no quiero… nadie más lo tiene. Y tenemos armas de las que nadie sabe nada. Y digo que probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble», reveló.

«No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar», añadió.

🚨 @KatiePavlich a Trump: «Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener… pic.twitter.com/8WV1L8BqGk — Molotov (@ipoolgian) January 21, 2026

Cabe recordar que aunque durante la incursión, Estados Unidos reportó algunos heridos de bala, la mayoría de estos incidentes ocurrió mientras estaban en los helicópteros.

En este sentido, el ejército norteamericano no reportó ninguna pérdida humana en sus filas.

TRUMP Y LA SITUACIÓN CON IRÁN

Donald Trump reiteró que Irán sería «borrado de la faz de la Tierra» si Teherán intenta asesinarlo.

«Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra», afirmó en la entrevista con la cadena NewsNation.

«No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires», señaló.