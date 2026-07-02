EEUU señaló que regreso de María Corina Machado a Venezuela es «contraproducente» en medio de crisis por terremotos

Estados Unidos habría calificado como «contraproducente» el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en medio de la crisis humanitaria desatada por los terremotos que golpearon el país, al considerar que no deben añadirse «temas políticos sensibles» a los esfuerzos de respuesta ante la tragedia.

«La administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela», afirmó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia de noticias AFP en un correo electrónico.

A la pregunta de si la petición expresada por Machado es adecuada, el portavoz indicó: «Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia».

La postura de Washington llegó después de que Machado publicara un video en redes sociales, en el cual reveló que se encontraba en Panamá y buscaba volver a Venezuela, pero que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había «cerrado el espacio aéreo» para impedírselo.

#AHORA | María Corina Machado anuncia su pronto retorno a Venezuela. Durante una entrevista en Fox News, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz confirmó su intención de volver al país ante la emergencia provocada por los devastadores sismos: «Ha llegado el momento, es mi… pic.twitter.com/0j67V2mjVh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 28, 2026

MARÍA CORINA DIJO QUE REGRESARÍA

«Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras», expresó la dirigente, quien además denunció amenazas contra quienes intentaban facilitar su retorno y aseguró estar dispuesta a «hacer lo que haya que hacer, hablar con quien haya que hablar» para pisar nuevamente suelo venezolano.

De acuerdo con Bloomberg, Machado intentó viajar la semana pasada desde Estados Unidos hacia Curazao con la intención de regresar a Venezuela. Sin embargo, la administración de Donald Trump le habría comunicado que su retorno se realizaría bajo «su responsabilidad» y sin el respaldo del gobierno estadounidense.

Fuentes relacionadas con los planes de la Premio Nobel de la Paz informaron a ese medio de comunicación que funcionarios estadounidenses expresaron preocupación por el momento elegido para su eventual regreso, al considerar que el movimiento podría generar altercados con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y desviar la atención pública de las labores de rescate tras los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio.

Trascendió que al menos un funcionario respaldó la iniciativa de Machado, sin recibir el aval de otros representantes del país norteamericano.