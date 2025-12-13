EEUU reveló orden de incautación del buque petrolero confiscado en el Caribe a mediados de semana

La fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, y el director del Buró de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés, Kash Patel, tuvieron acceso a la orden de incautación del buque petrolero, que transportaba crudo venezolano, confiscado este miércoles 10 de diciembre en aguas del mar Caribe.

Dicha orden la firmó un juez del mencionado distrito capitalino el 26 de noviembre de 2025 y medios como la agencia Reuters advierten que estaba a punto de vencerse cuando se dio el procedimiento en altamar.

OFAC IDENTIFICÓ EL BUQUE A PESAR DE UN CAMBIO DE NOMBRE

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro identificó previamente la embarcación rebautizada M/T Skipper, y que anteriormente se llamaba Adisa, como parte de una red de transporte de petróleo que apoya a Hezbolá y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria del estado Islámico de Irán, ambas designadas como organizaciones terroristas extranjeras. De hecho advierten que la Guardia Revolucionaria Iraní utiliza los ingresos de la distribución de petróleo para financiar sus redes terroristas.

“Como la principal Fiscalía de los Estados Unidos que lidera los esfuerzos para interceptar embarcaciones fantasma, así como productos sancionados, mantenemos nuestro compromiso de apoyar legalmente los esfuerzos del presidente Trump para hacer del mundo un lugar más seguro”, declaró Pirro.

“La Fiscalía de los Estados Unidos en Washington D. C. ha demostrado una perseverancia excepcional y una capacidad única para afrontar los desafíos inherentes a este tipo de medidas de cumplimiento, sin igual en el país”, agregó la Fiscal.

Por su parte, Patel señaló que «la División de Contrainteligencia del FBI y nuestros socios continuarán aplicando las sanciones estadounidenses e impidiendo el acceso de nuestros adversarios a los mercados financieros y la tecnología crítica”.

“La incautación de este buque pone de relieve nuestros exitosos esfuerzos por imponer costos a los gobiernos de Venezuela e Irán. La aplicación de las sanciones requiere un enfoque integral del gobierno y el FBI se enorgullece de formar parte del equipo”, advirtió el jefe del buró federal.

Por último, indicaron que la incautación del mencionado buque petrolero se realizó tras las investigaciones pertinentes, para que fuese abordado, sin riesgo, por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos.