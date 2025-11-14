EEUU reveló nuevos detalles de la “Operación Lanza del Sur” para desmantelar el narcotráfico en Latinoamérica

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció la “Operación Lanza del Sur”, una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional, y cuyos nuevos detalles se revelaron este viernes, 14 de noviembre.

De acuerdo con la información obtenida por el canal colombiano NTN24, el Pentágono indicó que la misión se coordina «desde el cuartel general de la II misión expedicionaria de marines. Y esto permitirá detectar y desmantelar redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad».

Además, se destacó la cooperación con países aliados de la región. Estas, se apuntó, aportarán capacidades logísticas y de inteligencia para fortalecer la ofensiva.

«Se trata principalmente de una iniciativa marítima. Y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interceptaciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito. Defender el Estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables de nuestro país», agregó una fuente del Pentágono consultada por el mencionado medio de comunicación.

“Esta misión defiende nuestra patria. Expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, señaló por su parte este jueves, 13 de noviembre, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X, en el momento del lanzamiento de la operación. Añadió que “el presidente (Donald) Trump ordenó la acción”.

OPERACIONES EN EL CARIBE

Autoridades estadounidenses confirmaron que el operativo contra las redes de narcoterrorismo en el hemisferio incluye el inminente arribo al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más moderno de su flota.

La maniobra supone una exhibición de fuerza inédita en América Latina en décadas. Además, es interpretada por analistas como un mensaje directo hacia Nicolás Maduro. Vale recordar, que el mismo es señalado por la administración Trump de encabezar el llamado Cartel de los Soles en Venezuela.

Lo que se detalló, es que la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump en Sudamérica, presentada bajo el paraguas de una ofensiva antinarcóticos.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering. Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR. Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

En paralelo, es de destacar, las maniobras militares en aguas cercanas a Venezuela que se han registrado desde septiembre. En concreto, operaciones encubiertas de la CIA dentro del territorio y ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

De acuerdo con cifras oficiales, estas acciones han dejado más de 75 personas fallecidas. Todas acusadas desde los Estados Unidos de servir a redes del narcotráfico en la región.

Asimismo, el lanzamiento de la operación Lanza del Sur se anunció horas después de que el medio estadounidense CBS News informara que altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente Trump supuestas opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela. Lo más destacable del asunto, es que se incluyeron hipotéticos ataques terrestres. Esto, según múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca.

Según las fuentes, el mismo Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días.