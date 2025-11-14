EEUU

EEUU anunció la operación «Lanza del sur» para combatir el narcotráfico en ‘todo el hemisferio’

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este jueves, 13 de noviembre, la “Operación Lanza del Sur”, una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional.  
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth /Archivo

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este jueves, 13 de noviembre, la “Operación Lanza del Sur”, una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional.  

“Esta misión defiende nuestra patria. Expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, declaró el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X y añadió que “el presidente Trump ordenó la acción”. 

LEA TAMBIÉN: MARCO RUBIO DEFENDIÓ DERECHO DE EEUU A EJECUTAR ACCIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN EL CARIBE Y PACÍFICO

Autoridades estadounidenses confirmaron que el operativo contra las redes de narcoterrorismo en el hemisferio incluye el inminente arribo al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más moderno de su flota. 

La maniobra, que supone una exhibición de fuerza inédita en América Latina en décadas, es interpretada por analistas como un mensaje directo hacia Nicolás Maduro. El mismo es señalado por la administración Trump de encabezar el llamado Cartel de los Soles en Venezuela. 

Lo que se detalló, es que la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump en Sudamérica, presentada bajo el paraguas de una ofensiva antinarcóticos. 

En paralelo, vale recordar que se han ejecutado desde septiembre maniobras militares en aguas cercanas a Venezuela. También operaciones encubiertas de la CIA dentro del territorio y ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. 

De acuerdo con cifras oficiales, estas acciones han dejado más de 75 personas fallecidas.  Todas acusadas desde los Estados Unidos de servir a redes del narcotráfico en la región.

El lanzamiento de la operación Lanza del Sur se anunció horas después de que el medio estadounidense CBS News informara que altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente Trump supuestas opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela. Se incluyeron hipotéticos ataques terrestres. Esto, según múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca.  

Según las fuentes, el mismo Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días. 

El mismo miércoles, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró a la prensa, tras una reunión del Grupo de los Siete en Canadá, que el foco operativo está puesto en frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En concreto, mediante el combate a “narcoterroristas organizados”.

