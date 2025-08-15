EEUU reiteró que “Latinoamérica no es segura” y ubicó a Venezuela en una peligrosa posición

El Departamento de Estado de EEUU actualizó su lista de destinos seguros en América Latina. Esta clasificación, dividida en cuatro niveles de alerta, también busca orientar a los viajeros sobre los riesgos que podrían enfrentar en el extranjero.

Aunque América Latina sigue siendo una región atractiva por su diversidad cultural y paisajes impresionantes, la mayoría de sus países no reciben una recomendación positiva por parte del gobierno estadounidense.

Solo siete puntos del continente han sido clasificados como Nivel 1, es decir, lugares donde se puede viajar con precaución normal. Estos incluyen cuatro países: Argentina, El Salvador, Paraguay y Surinam; dos estados mexicanos: Campeche y Yucatán; y un territorio francés: Guayana Francesa.

También se destacan varias islas caribeñas como Aruba, Bonaire, Islas Caimán y Barbados. El caso de El Salvador ha llamado la atención, ya que pasó de ser considerado inseguro a recibir la “estrella de oro de los viajes”, según su presidente, Nayib Bukele.

En el Nivel 2 se encuentran países como Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, entre otros. Aquí se recomienda “mayor precaución” debido a riesgos como la criminalidad o disturbios sociales.

También figuran 17 estados mexicanos, incluyendo Ciudad de México, Oaxaca y Quintana Roo. Aunque no se desaconseja viajar, se sugiere estar alerta, evitar zonas conflictivas y seguir recomendaciones locales.

Los países en Nivel 3, como Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, son considerados de “serios riesgos de seguridad”, por lo que se aconseja reconsiderar el viaje.

VENEZUELA Y HAITÍ, LOS MÁS PELIGROSOS

En el Nivel 4, el más extremo, figuran Venezuela y Haití, donde el gobierno estadounidense advierte que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En estos destinos, el riesgo de violencia, secuestros o colapso institucional es alto.

Aunque estas alertas ofrecen una guía útil, no son absolutas. Incluso dentro de países considerados seguros, hay regiones con focos de criminalidad, como Rosario en Argentina o Alto Paraná en Paraguay.

Los viajeros deben complementar esta información con fuentes locales, experiencias de otros turistas y medidas personales de seguridad. En definitiva, viajar por América Latina sigue siendo posible, pero exige planificación, conciencia y respeto por las realidades de cada destino.