¿EEUU regresará a la Organización Mundial de la Salud por el hantavirus? Esta fue la respuesta de Trump

En medio del brote de hantavirus, que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le salió al paso a las especulaciones sobre un posible regreso del país norteamericano a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de Estados Unidos del organismo sanitario internacional, Trump respondió: «No, me alegro».

De esta manera, el presidente estadounidense descartó que la emergencia sanitaria actual por el hantavirus motive un retorno a la OMS.

Sin embargo, insistió –según él– que la OMS falló en su gestión de la pandemia de COVID‑19, argumento central utilizado por Washington para justificar la ruptura.

«Le estábamos pagando 500 millones de dólares al año a la OMS y es mucho dinero, aunque, en el panorama general, no es tanto; pero es mucho dinero, y no nos estaban tratando bien, estaban haciendo diagnósticos equivocados», se quejó Trump.

APUNTÓ A CHINA

Asimismo, volvió a acusar al organismo de estar «controlado por China» y haber difundido información «completamente equivocada» sobre el origen del coronavirus, afirmaciones que no presentó acompañadas de pruebas.

Por tanto, para el mandatario, la salida de la OMS fue una decisión necesaria para proteger los intereses estadounidenses.

«Nos dieron información completamente equivocada sobre la COVID-19. Estaban totalmente equivocados», remarcó.

LOS RIESGOS DEL HANTAVIRUS

Respecto al brote de hantavirus, Trump aseguró que el país se encuentra «en una situación muy favorable» y elogió el trabajo del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde permanecen en cuarentena 15 de los 18 repatriados.

Las autoridades sanitarias estadounidenses subrayaron, que el riesgo para la población general sigue siendo «muy bajo», pese a que uno de los pasajeros dio positivo y otro presenta síntomas leves.

«Al parecer, no es fácil que se propague (…) y creemos que nos encontramos en una situación muy favorable. Somos muy prudentes, y Nebraska ha realizado una labor fantástica», sostuvo.