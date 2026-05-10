La trágica historia del “paciente cero” en el crucero MV Hondius, él y su esposa fallecieron víctimas del hantavirus

La identidad del “paciente cero” del brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius se reveló. Se trata de Leo Schilperoord, un biólogo y ornitólogo neerlandés de 70 años que viajaba con su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69.

Según por portal Todo Noticias, la pareja realizaba un recorrido de cinco meses por Sudamérica. La hipótesis principal indica que contrajo el virus durante una actividad de observación de aves carroñeras en el basural municipal de Ushuaia.

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El 6 de abril, cinco días después de que el crucero zarpó desde Tierra del Fuego con destino a Cabo Verde, el hombre empezó a presentar los síntomas la enfermedad.

Schilperoord sufrió de fiebre alta, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Su cuadro se agravó cada vez más hasta que, el 11 de abril, murió a bordo de la embarcación.

El CUERPO ESTUVO DOS SEMANAS EN EL CRUCERO

El cuerpo de Leo permaneció dos semanas en el buque hasta el 24 de abril, cuando desembarcaron en la isla Santa Elena, ubicada en el océano Atlántico Sur.

Mirjam también abandonó el crucero, e inmediatamente comenzó a presentar síntomas similares a los de su esposo.

Por ello la llevaron de urgencia a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, donde murió poco después de llegar el 26 del mismo mes.

Medios neerlandeses informaron que la pareja residía en una localidad de 3.000 habitantes llamada Haulerwijk, ubicada al norte de Países Bajos.

Eran muy reconocidos en la comunidad de observadores de aves. Sus allegados los despidieron con profundo dolor.

LAS EVACUACIONES

Este domingo, 94 de los aproximadamente 150 pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, iniciaron su regreso a casa desde Tenerife. La operación de repatriación afrontará su segunda jornada este 11 de mayo.

«El dispositivo ha resultado con total normalidad, con total seguridad», dijo la ministra de española de Salud, Mónica García, al término de las operaciones en el puerto de Granadilla de Abona.