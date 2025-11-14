EEUU realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago en medio de la “Operación Lanza del Sur”

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron este viernes, 14 de noviembre, una nueva ronda de ejercicios militares conjuntos que se llevará a cabo entre el 16 y el 21 del mismo.

De acuerdo con la información difundida por medios como CNN, los ejercicios militares, que contarán con la participación de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de EEUU, se enmarcan en una estrategia regional liderada por el Comando Sur estadounidense para combatir el tráfico ilícito de drogas en el Caribe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago subrayó que estas maniobras forman parte de una “larga historia de colaboración” entre ambas naciones y reflejan la solidez de sus relaciones bilaterales.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, negó este viernes, 14 de noviembre, que los ejercicios de la próxima semana sean un precursor de cualquier posible acción militar estadounidense fuera del país, particularmente en Venezuela.

El Gobierno de Trinidad y Tobago insistió, en que los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, tienen como objetivo fortalecer la cooperación táctica entre ambas fuerzas armadas.

Durante las maniobras, los efectivos serán entrenados para enfrentar desafíos internos como el narcotráfico y la violencia vinculada a pandillas.

El anuncio llega pocas semanas después de la llegada de un destructor estadounidense con capacidad de lanzamiento de misiles guiados a Trinidad y Tobago para ejercicios de entrenamiento. Esa presencia militar fue calificada por Nicolás Maduro desde Venezuela como una “provocación”.

«OPERACIÓN LANZA DEL SUR»

También ocurre horas después de que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció este jueves, 13 de noviembre, la “Operación Lanza del Sur”, una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional.

“Esta misión defiende nuestra patria. Expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, declaró el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X y añadió que “el presidente Trump ordenó la acción”.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering. Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR. Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

El lanzamiento de la operación Lanza del Sur se anunció, a su vez, horas después de que el medio estadounidense CBS News informara que altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente Trump supuestas opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela. Se incluyeron hipotéticos ataques terrestres. Esto, según múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca.

Según las fuentes, el mismo Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días.

El mismo miércoles, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró a la prensa, tras una reunión del Grupo de los Siete en Canadá, que el foco operativo está puesto en frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En concreto, mediante el combate a “narcoterroristas organizados”.