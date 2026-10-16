EEUU otorgó licencia para transacciones relacionadas con labores de socorro en La Guaira

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizó una licencia para que se lleven a cabo transacciones relacionadas con labores de socorro tras los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio.

Con algunas excepciones quedaron habilitadas «todas las transacciones relacionadas con labores de socorro tras los terremoto en Venezuela —que de otro modo estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela», indicaron.

Asimismo, aclararon que esta medida tendrá vigencia hasta el 21 de abril de 2027, cuando se restablecerán dichas sanciones.

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Esta licencia permitirá la «tramitación o transferencia de fondos, por cuenta de personas de terceros países, hacia o desde Venezuela».

No obstante, aclararon que esta licencia general no autoriza el desbloqueo de ningún bien que se encuentre bloqueado conforme al Reglamento de Sanciones contra Venezuela; ni Ninguna otra transacción o actividad prohibida por cualquier otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte del capítulo V del título 31 del Código de Regulaciones Federales que no se mencione en esta licencia general.

Para finalizar, aclararon que esta medida entrará en vigencia a partir de este viernes, 16 de octubre.