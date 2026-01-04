EEUU

EEUU levantó restricciones de vuelo en el Caribe tras captura de Maduro

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, informó el sábado que Washington levantó las restricciones de vuelo implementadas en el Caribe horas antes a aerolíneas estadounidenses, luego de la captura de Nicolás Maduro.

Contents

En una publicación en X (Twitter), el alto funcionario indicó que la medida entró en vigor desde la madrugada de este domingo.

Leer Más

María Corina y Edmundo González juntos en un foro en Washington: «Estamos conscientes de los retos»
Trump planea castigar por «conductas profesionales indebidas» a los abogados que denuncien sus medidas migratorias
Infierno aéreo en EEUU: Rayo impactó a un avión durante aterrizaje en medio de intensa tormenta

«Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe vencen a la medianoche hora del este (06:00 CET del domingo) y los vuelos se pueden reanudar», anunció.

VUELOS CANCELADOS

El sábado, las principales aerolíneas estadounidenses cancelaron vuelos desde el Caribe tras el ataque que EEUU llevó a cabo contra Venezuela la madrugada de este sábado y que permitió la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

American Airlines y United Airlines señalaron que sus clientes afectados podían cambiar sus planes de viaje en la región, sin cargo adicional.

“American Airlines está al tanto de los cierres de espacio aéreo en el Caribe oriental ordenados por la FAA durante la noche y está monitoreando de cerca la situación con la agencia. Estamos haciendo los ajustes de itinerario necesarios, siempre priorizando la seguridad y protección de nuestros clientes y miembros del equipo”, dijo un portavoz de American Airlines a CNN.

“United está ajustando su itinerario para tener en cuenta los cierres de espacio aéreo en la región de Venezuela este sábado. La seguridad es nuestra máxima prioridad y continuaremos monitoreando la situación y trabajando con las autoridades aéreas estadounidenses”, añadió por su parte la otra compañía.

LEA TAMBIÉN: MADURO LLEGÓ A SEDE DE LA DEA EN MANHATTAN, LUEGO SERÁ TRASLADADO A LA PRISIÓN EN BROOKLYN Y ASÍ PODRÍA SER EL PROCESAMIENTO

En cuanto a Maduro, llegó a suelo estadounidense la tarde del sábado y permanecerá detenido en el Centro Metropolitano de Detención, una infame cárcel de Brooklyn por donde han pasado figuras delictivas de alto perfil.

Se espera que este lunes se le procese por numerosos delitos asociados a narcotráfico que podrían llevar a una pena que va de 20 años a prisión de por vida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

MISION ONU
Misión de la ONU expresa «profunda preocupación» por los derechos humanos en Venezuela
Mundo
PAPA LEON XIV
El papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro
Mundo
MADURO ECUADOR PERU
Ecuador y Perú restringen ingreso de venezolanos vinculados al gobierno de Maduro
Mundo