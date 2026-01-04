EEUU levantó restricciones de vuelo en el Caribe tras captura de Maduro

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, informó el sábado que Washington levantó las restricciones de vuelo implementadas en el Caribe horas antes a aerolíneas estadounidenses, luego de la captura de Nicolás Maduro.

En una publicación en X (Twitter), el alto funcionario indicó que la medida entró en vigor desde la madrugada de este domingo.

«Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe vencen a la medianoche hora del este (06:00 CET del domingo) y los vuelos se pueden reanudar», anunció.

VUELOS CANCELADOS

El sábado, las principales aerolíneas estadounidenses cancelaron vuelos desde el Caribe tras el ataque que EEUU llevó a cabo contra Venezuela la madrugada de este sábado y que permitió la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

American Airlines y United Airlines señalaron que sus clientes afectados podían cambiar sus planes de viaje en la región, sin cargo adicional.

“American Airlines está al tanto de los cierres de espacio aéreo en el Caribe oriental ordenados por la FAA durante la noche y está monitoreando de cerca la situación con la agencia. Estamos haciendo los ajustes de itinerario necesarios, siempre priorizando la seguridad y protección de nuestros clientes y miembros del equipo”, dijo un portavoz de American Airlines a CNN.

“United está ajustando su itinerario para tener en cuenta los cierres de espacio aéreo en la región de Venezuela este sábado. La seguridad es nuestra máxima prioridad y continuaremos monitoreando la situación y trabajando con las autoridades aéreas estadounidenses”, añadió por su parte la otra compañía.

En cuanto a Maduro, llegó a suelo estadounidense la tarde del sábado y permanecerá detenido en el Centro Metropolitano de Detención, una infame cárcel de Brooklyn por donde han pasado figuras delictivas de alto perfil.

Se espera que este lunes se le procese por numerosos delitos asociados a narcotráfico que podrían llevar a una pena que va de 20 años a prisión de por vida.