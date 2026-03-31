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La Casa Blanca se enfrenta al papa: Así respondió al comentario sobre «rezar y la guerra contra Irán» en Semana Santa

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
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La Casa Blanca defendió este lunes, 30 de marzo, los recientes llamados a la oración por parte de autoridades estadounidenses en medio de la guerra contra Irán, una postura que surge tras las palabras del papa León XIV, quien advirtió el domingo que Dios «no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra».  
Leavitt contestó así al ser preguntada por lo dicho por Robert Prevost el día anterior en su homilía durante la Misa del Domingo de Ramos / Archivo

La Casa Blanca defendió este lunes, 30 de marzo, los recientes llamados a la oración por parte de autoridades estadounidenses en medio del conflicto bélico contra Irán, una postura que surge tras las palabras del papa León XIV, quien advirtió el domingo que Dios «no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra».  

«No creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares, o el propio Presidente, hagan un llamado al pueblo estadounidense para que rece por nuestros miembros de las fuerzas armadas y por aquellos que sirven a nuestro país en el extranjero; me parece, de hecho, un acto muy noble», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa y citada por agencia EFE. 

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Las declaraciones surgieron luego de que el papa estadounidense Robert Prevost, en su homilía del Domingo de Ramos, instara a detener la violencia y las guerras. 

De hecho, el mensaje León XIV lo reforzó ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro con un llamado directo: «¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!».  

De esa manera, el pontífice insistió en que nadie puede invocar a Dios para justificar un conflicto armado. 

Leavitt, sin embargo, remarcó que Estados Unidos fue fundado hace 250 años sobre valores judeocristianos y que, en ese marco, resulta habitual que los líderes del país recurran a la oración en momentos de tensión internacional. 

Recordó que presidentes, secretarios del Departamento de Guerra y tropas en el terreno han buscado consuelo espiritual en episodios críticos de la historia nacional. 

«Hemos visto a presidentes, a los líderes del Departamento de Guerra y hemos visto a nuestras tropas recurrir a la oración durante los momentos más turbulentos de la historia de nuestra nación», enfatizó Leavitt. 

«Si habla con miembros de las fuerzas armadas, ellos le dirán que agradecen las oraciones y el apoyo tanto del presidente como de su Gabinete», insistió. 

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